Arjantin forması altındaki yolculuğuna perde ineceği saatler öncesinde Lionel Messi, veda duygularını özetleyen dokunaklı bir mesaj paylaştı; ülkesinin milli takımıyla yaptığı son antrenmandan takım arkadaşları ve teknik ekip üyeleriyle birlikte çektiği kareleri yayımladı.

Arjantin'in kaptanı sosyal medya hesapları üzerinden bir dizi fotoğraf paylaştı ve bunlara basit ama pek çok duygu barındıran sözlerle eşlik etti: "Özleyeceğimi bildiğim özel anlar." Bu, uluslararası kariyerindeki istisnai bir bölümün sona yaklaştığına dair açık bir işaretti.

Messi, Arjantin ile son maçını Benin karşısında salı günü sabaha karşı başkent Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynamaya hazırlanıyor; milli takımın kaptanı ve 10 numaralı formanın sahibi için tarihi bir nitelik taşıması beklenen bir gecede.

"Albiceleste" forması altında yirmi yılı aşkın bir sürenin ardından 39 yaşındaki yıldız, milli takımla kupalar ve başarılarla dolu bir tarih yazdıktan sonra kariyerinin en önemli sayfalarından birini kapatmaya yaklaşıyor.

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Arjantin Futbol Federasyonu, Messi'ye özel bir dizi anma etkinliği hazırladı; böylece Benin karşısındaki karşılaşma, adı modern çağda Arjantin futbolunun en büyük anlarıyla özdeşleşen oyuncu için istisnai bir veda gecesine dönüşecek.















