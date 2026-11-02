Teknik direktör Ange Postecoglou’nun kadroda rotasyona gitmesiyle Cristiano Ronaldo, Al Nassr’ın AFC Şampiyonlar Ligi’nde Özbekistan’a yapacağı deplasmanın kadrosuna alınmadı. Bu karar, bölgede turnuvayı aksatmaya devam eden daha geniş çaplı güvenlik endişeleri sürerken geldi.

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Ronaldo deplasman kadrosuna alınmadı

Ronaldo, Al Nassr'ın pazartesi günü Pakhtakor ile oynayacağı AFC Şampiyonlar Ligi maçında forma giymeyecek. Teknik direktör Postecoglou, efsanevi forveti Taşkent deplasmanında dinlendirmeye karar verdi.

Portekizli yıldız, geçen hafta Suudi Arabistan Pro Ligi'nde hat-trick yaparak formda olduğunu gösterdi. Bu üç golle, kulüp ve millî takım kariyerindeki toplam gol sayısını 985'e çıkardı.

Ancak Postecoglou, yoğun maç takvimi nedeniyle oyuncuların sağlığını ön planda tuttu. Kingsley Coman ve Mohamed Simakan da Özbekistan'daki kritik kıta mücadelesi için deplasman kadrosuna alınmadı.

Yoğun maç temposunu yönetmek

Al Nassr, tarihindeki ilk Asya şampiyonluğunu kazanmayı çok istiyor ancak turnuvaya zorlu bir başlangıç yaptı. Şu anda batı bölgesi grubunda dokuzuncu sırada yer alan takım, Suudi Arabistan'ı temsil eden beş ekip arasında en alt sırada bulunuyor.

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Özbekistan'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Postecoglou, kadro rotasyonu politikasını açıkladı. Tottenham Hotspur'un eski teknik direktörü, Ronaldo ve takım arkadaşlarını "maçların yarattığı baskı ve yolculukların yoğunluğu nedeniyle" dinlendirdiğini belirtti.

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Avustralyalı teknik adam, ilk dönemde yaşadıkları zorluklara rağmen ilerleme kaydettiklerine inanıyor. ESPN'in aktardığına göre Postecoglou, "Zorlu başlangıca, hazırlık koşullarına ve sezon başında tam olarak hazır olmamamıza rağmen artık mükemmel bir seviyeye ulaştık" dedi.

Güvenlik endişeleri turnuvayı aksatıyor

Al Nassr'ın maç takvimi, bölgedeki güvenlik sorunları nedeniyle şimdiden ciddi biçimde aksadı. Al-Wasl'ın Riyad'a gitmeyi reddetmesi üzerine Şampiyonlar Ligi maçlarının ertelenmesi, Ronaldo'ya geçen hafta beklenmedik bir dinlenme fırsatı sağladı.

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Bundan önce Al Nassr'ın 12 Ekim'deki iç saha maçı, Husi isyancıların füze saldırıları düzenlediğine ilişkin haberlerin ardından ertelenmişti. Devam eden bu gerilim, 7 Ocak'ta Suudi Arabistan'da başlaması planlanan Asya Kupası'nın düzenlenip düzenlenemeyeceği konusunda ciddi şüphe yaratıyor.

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Tsuneyasu Miyamoto, kısa süre önce turnuvaya ilişkin çekincelerini dile getirdi. Miyamoto, "Haberlerden öğrendiklerime göre durum hâlâ güvenli değil. Bu nedenle şu aşamada kupanın orada düzenlenmesinin kolay olacağını düşünmüyorum" dedi.

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Asya Kupası'nın geleceği belirsiz

Suudi Arabistanlı organizatörler hazırlıkların planlandığı gibi sürdüğünü belirtse de Asya Futbol Konfederasyonu durumu yakından izliyor. AFC Başkanı Şeyh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, nihai kararın kasım ayı sonuna kadar verileceğini kabul etti.

Bölgedeki koşulların hızla değişebileceğini belirten Al Khalifa, gerekirse turnuvanın 2028'e ertelenebileceğini söyledi. Bu arada diğer Suudi Arabistan kulüpleri de bu hafta kıta turnuvalarındaki mücadelelerini sürdürüyor.