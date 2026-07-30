Real Madrid, Leipzig'in Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna katma çalışmalarını sürdürüyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, henüz nihai bir anlaşmaya varılamadı.

Sky Sport Almanya muhabiri Alman gazeteci Florian Plettenberg'e göre, "Bugün yapılan yeni görüşmelerin ardından Real Madrid ile Leipzig arasında Yan Diomande konusunda henüz nihai bir anlaşma bulunmuyor."

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Plettenberg şöyle devam etti: "Bu, ilgili tüm taraflarca teyit edildi. Gece yarısından önce olağanüstü bir şey olmadıkça, görüşmeler yarın sabah sürecek."

Ve ekledi: "Transfer hâlâ gündemde. Diomande de bugün Leipzig'deydi ve transferi riske atmamak için yönetilen bir fiziksel yükle antrenman yaptı. Real Madrid, transferi bu hafta tamamlamak için baskı yapıyor."

19 yaşındaki Diomande kanat mevkisinde oynuyor. İspanyol ekibi Leganes'ten 2025 yazında Leipzig'e katılan oyuncu, Almanya Ligi'nde dikkat çeken bir sezon geçirdi.

Transfer için Paris Saint-Germain de yarışıyor; ayrıca Liverpool ve Manchester City'nin de Fildişi Sahilli yıldıza ilgi duyduğu yönünde haberler dolaşıyor.



