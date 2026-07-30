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YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

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Büyük transferde son gelişmeler: Diomande, Real Madrid için riske girmekten kaçınıyor

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Paris Saint-Germain de "Fillerin" yıldızını hedefliyor

Real Madrid, Leipzig'in Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna katma anlaşmasını sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, henüz nihai bir anlaşmaya varılamadı.

Alman gazeteci ve "Sky Sport - Almanya" muhabiri Florian Plettenberg'e göre, "Bugün yapılan yeni görüşmelerin ardından Real Madrid ile Leipzig arasında Yan Diomande konusunda henüz nihai bir anlaşma bulunmuyor".

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Plettenberg sözlerine şöyle devam etti: "Bu, ilgili tüm taraflarca doğrulandı. Gece yarısından önce olağanüstü bir şey yaşanmadığı takdirde, görüşmeler yarın sabah sürecek".

Şunları da ekledi: "Anlaşma hâlâ masada. Diomande de bugün Leipzig'deydi ve anlaşmayı tehlikeye atmamak için kontrollü bir fiziksel yüklenmeyle antrenman yaptı. Real Madrid, anlaşmayı bu hafta tamamlamak için baskı yapıyor".

19 yaşında olan ve kanat mevkiinde oynayan Diomande, 2025 yazında İspanyol ekibi Leganes'ten Leipzig'e katılmış ve Almanya Ligi'nde dikkat çeken bir sezon geçirmişti.

Transfer için Paris Saint-Germain de yarışırken, Liverpool ve Manchester City'nin de Fildişi Sahilli yıldıza ilgi gösterdiğine dair haberler dolaşıyor.


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