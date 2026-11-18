FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda yaşananları umursamıyor gibi görünüyor. Bir basın haberine göre FIFA, Fas, İspanya ve Portekiz'de düzenlenecek 2030 Dünya Kupası'nda büyük tartışma yaratan bir uygulamayı tekrarlamayı planlıyor.

Reklam

FIFA, Dünya Kupası'ndaki her maçta her biri yaklaşık 3 dakika süren iki zorunlu su molası uygulamıştı (ilki 22. dakika civarında, ikincisi 67. dakika civarında).

Çok sayıda teknik direktör ve oyuncu, bu duraklamaların futbol maçını iki devreden dört devreye dönüştürdüğünü ve oyuna hakim olan ya da hücumda baskı kuran takımın ivmesini öldürdüğünü düşündü.

Bazı yetkililer ise bu molaların daha zayıf milli takımlara nefeslenme ve yeniden toparlanma fırsatı verebileceğini, bunun da diğer bazı sporlardaki "teknik mola"ya benzediğini belirtti.

"The Guardian" gazetesinin haberine göre FIFA, potansiyel yayıncı kuruluşlara gönderilen pakete dahil ederek 2030 Dünya Kupası'nda su molalarının kullanılabilmesinin önünü açmayı planlıyor.

Reklam Reklam

Yayıncılara gönderilen ihale belgelerinde, bu konuda henüz herhangi bir teyit ya da karar bulunmamasına rağmen üç dakikalık molaların kullanılabileceğine işaret eden bir madde yer alıyor.

Related Topics

Duruma yakın FIFA kaynakları, ilişkileri korumak amacıyla isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşarak ihale sürecinde tüm ihtimallerin kapsanmasının önemini vurguladı ve molaların belgelere dahil edilmesinin uygulanacakları anlamına gelmediğini açıkladı.

İspanya, Portekiz ve Fas'ın ev sahipliği yapacağı, Dünya Kupası'nın 100. yılını kutlamak amacıyla Arjantin, Paraguay ve Uruguay'da da maçların oynanacağı turnuvada molaların uygulanması planlanırsa, bunun bir onay sürecinden geçmesi gerekecek.

Reklam

Reklam gelirlerinde artış

Su molaları, özellikle bu yılın başlarında ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen Erkekler Dünya Kupası'nda uygulandı.

Bu da yayıncı kanallara söz konusu sürede reklam satma fırsatı sundu. Turnuvanın ABD'deki tek yayıncısı Fox, reklamlarda "640 milyon dolarlık ya da %60'lık bir artış" olduğunu açıkladı.

Reklam

Şirketin 30 Eylül'de sona eren üç aylık döneme ait mali tablolarında, bu büyük artışın "başta Erkekler FIFA Dünya Kupası spor yayınlarından ve fiyat artışlarından kaynaklandığı, bunun da kısmen Amerikan futbolu ligi maçlarının zamanlaması ve düşen izlenme oranlarıyla dengelendiği" belirtildi.

ABD'de yaz boyunca kullanılan bazı stadyumlar klimalı olsa da FIFA, 104 maçın tamamında molaları zorunlu kılarak rekabetin bütünlüğünü korumak istedi.

Reklam

FIFA, ekim ayında 2030 ve 2034 Dünya Kupaları'nın ABD ve Porto Riko'daki medya yayın hakları için ihale sürecini başlattı ve ilgilenen yayıncıların tekliflerini sunması için son tarihi 19 Kasım'da ABD Doğu saatiyle 12.00 olarak belirledi.

FIFA, 104 maçtan 31'i klimalı stadyumlarda oynanmasına rağmen serinleme molalarını 2026 Dünya Kupası'nda tamamen benimsemeden önce düzensiz şekilde kullanmıştı. Bu adım, ABD'de düzenlenen 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda yüksek sıcaklıkların maçların yaklaşık %60'ında duraklamaya yol açmasının ardından atıldı.

Reklam

FIFA, bu adımın tüm maçların aynı koşullarda oynanmasını sağlayarak Dünya Kupası'nın bütünlüğünü korumayı amaçladığını açıkladı. Bununla birlikte uygulama, yayıncı kanallar için de önemli ticari faydalar sağlıyor.

The Hollywood Reporter geçen yaz, su molalarının maç başına 2 milyon ila 9 milyon dolar arasında reklam geliri sağladığını yazmış, bu da Fox'un tahminen 250 milyon dolar civarında kazanç elde ettiği iddialarına yol açmıştı.

Reklam

Medya satış analizinde uzmanlaşmış Guideline şirketine göre Fox'un turnuvadan elde ettiği toplam reklam geliri 835 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, FIFA'ya ödenen 485 milyon dolarlık hak bedelinin neredeyse iki katı.

2030 Dünya Kupası yayın fiyatlarında artış

FIFA geçen yaz bundan mali açıdan kazanç sağlamadı ancak su molalarının dahil edileceği beklentisi 2030 için fiyatları yükseltebilir.

Reklam

ABD'deki yayın haklarının, Netflix ve tüm dijital yayın platformlarının yanı sıra geleneksel televizyon kanallarının da teklif vereceği bir ihalede 1,5 milyar ila 2 milyar dolar (1,14 milyar ila 1,52 milyar sterlin) getirmesi bekleniyor.

FIFA konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Reklam

Öte yandan zorunlu su molaları, gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek Kadınlar Dünya Kupası'nda uygulanmayacak. Zira sıcaklıkların, bu yılki erkekler turnuvası sırasında birçok şehirde yaşananlardan daha düşük olması bekleniyor.