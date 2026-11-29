Premier Lig Maç Merkezi, Arsenal ile Manchester City arasında 2-2 sona eren maçın uzatma dakikalarında Viktor Gyökeres'in bariz elle oynamasının ardından neden penaltı verilmediğini açıklamak için resmi bir açıklama yayımladı.

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Pozisyon uzatma dakikalarında yaşandı. Manchester City'nin kullandığı kornerde yükselen Joško Gvardiol'ün kafa vuruşu, ceza sahası içinde Viktor Gyökeres'in ellerine çarptı. Manchester City'li oyuncular, özellikle filelere gitmekte olan topu engellediği gerekçesiyle penaltı istedi.

Pozisyonu incelemek için video teknolojisi devreye girdi ve hakem, ihlal olup olmadığını teyit etmek için VAR odasıyla iletişime geçti. Ancak hakemler, topa müdahale etmeye çalışırken Gyökeres'in kolunun doğal pozisyonda olduğuna karar verince nihai karar oyunun devam etmesi ve penaltı verilmemesi oldu.

Premier Lig Maç Merkezi, kararı savunmakta hiç vakit kaybetmedi ve yaptığı açıklamada şunları yazdı: "Hakemin, Gyökeres'in olası elle oynaması nedeniyle Manchester City lehine penaltı vermeme kararı kontrol edildi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından onaylandı."

Ayrıca hakem ile VAR'daki yardımcısı arasındaki konuşmayı aktaran yazılı bir metin de yayımlandı.

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Hakem John Brooks, "Top bir ele çarpmış olabilir, kasıtlı olduğunu düşünmüyorum" dedi. Video yardımcı hakemi Darren England ise "Sol el, sol el, içeri doğru katlanmış" yanıtını verdi.

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Ancak bu açıklama birçok önemli isim tarafından kabul görmedi. Eski Arsenal oyuncusu Ian Wright, "Sağ eli hiç gördüler mi?" dedi.

Hakem Brooks maç boyunca zor bir görev üstlendi. Jurrien Timber, Jérémy Doku'nun saçını çektiği iddiaları sonrasında tartışmalı bir şekilde kırmızı karttan kurtuldu.

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Ancak en kritik an elle oynama pozisyonu oldu. Arsenal, Emirates Stadı'nda iki kez geriye düştükten sonra beraberliği korumayı başardı.

Arsenal ile Manchester City arasında heyecanlı beraberlik

Arsenal ile Manchester City arasındaki karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi . Premier Lig'in 12. haftasında pazar akşamı Emirates Stadı'nda oynanan, dört golün ve heyecanlı dalgalanmaların yaşandığı maçta iki takım, şampiyonluk yarışında birer puanla yetindi.

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Maç iki taraf için de yüksek tempoyla başladı. İlk yarıda oyunun kontrolünü paylaşan takımlardan Manchester City'nin atakları ev sahibi kalesi için daha tehlikeliydi. Ardından iki takım da birer gol buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Erling Haaland, 34. dakikada Joško Gvardiol'ün ceza sahasına yerden gönderdiği ortayı karşılayıp topu kontrol ettikten sonra kaleci David Raya'nın ağlarına göndererek Manchester City'yi öne geçirdi.

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Arsenal'ın yanıtı gecikmedi. Christos Tzolis'in ceza sahasına gönderdiği ortada Mikel Merino'nun kafayla indirdiği topu Alman forvet Kai Havertz 40. dakikada filelere yollayarak skoru eşitledi ve maçı başa döndürdü.

İkinci yarının başında yeniden hızla etkili olmaya başlayan Manchester City, 48. dakikada Enzo Fernández'in golüyle tekrar öne geçti. Atak, Faslı yıldız Ayyoub Bouaddi'nin muhteşem bireysel çabasıyla başladı. Orta sahada Martin Ødegaard'dan topu kapan Bouaddi, Noni Madueke'yi çalımlayarak ilerledi ve Arjantinli takım arkadaşına kusursuz bir pas verdi. Fernández de topu Raya'nın ağlarına gönderdi.

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Manchester City savunması üzerindeki baskısını sürdüren Arsenal, konuk ekibin geri çekilmesinden yararlanarak Gianluigi Donnarumma'nın kalesini birden fazla kez tehdit etti. 83. dakikada ise Jurrien Timber, Arsenal'ın beraberlik golünü kaydetti.