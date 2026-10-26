Joy Elit U21 Ligi'nin sekizinci haftasında, kritik golleri ve dikkat çeken hücum performanslarıyla göz dolduran bir dizi genç yetenek öne çıktı; bu oyuncular puan tablosunun üst sıralarındaki kızışan rekabetin ortasında kulüplerinin önemli galibiyetler almasına katkıda bulundu.

Sahneye beş oyuncu damga vurdu; her biri takımının sonucunda izini bıraktı. Daniyel el-Habib'in el-Feyha ile attığı hat-trickten başlayarak, Luay el-Muhaymid ve Musa Adem'in ikişer golüne, oradan da Amadou Diang ve Abdurrahman el-Anzi'nin el-Hazm ve en-Nasr'ın galibiyetlerinde oynadığı belirleyici role kadar uzanan bir tablo oluştu.

Daniyel el-Habib: Hat-trick ile el-Feyha'yı sırtladı

El-Feyha oyuncusu Daniyel el-Habib, sekizinci haftanın yıldızları arasında en dikkat çekici bireysel performansı sergiledi. El-Uhdud deplasmanında 3-0 kazanılan büyük maçta üç gol («hat-trick») atan el-Habib, takımının üç golünün de altına imza atarak karşılaşmanın en belirgin ismi oldu.

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Bu parlak performans, el-Feyha'ya deplasmanda önemli bir galibiyet kazandırırken, el-Habib'in golleri gol yeteneklerini ön plana çıkardı ve onu haftanın en öne çıkan yıldızları arasına yerleştirdi; tüm bunlar yükselen yeteneklerin turnuva müsabakalarında parlak performanslarını değerlendirmeyi ve dikkat çekmeyi umduğu bir dönemde yaşandı.

Luay el-Muhaymid ve Musa Adem: Galibiyet gecesinde iki ikili gol

Luay el-Muhaymid, et-Teavün formasıyla parlak performansını sürdürdü. el-İttifak'a karşı 5-1 kazanılan farklı galibiyette 7. ve 45+3. dakikalarda iki gol atan el-Muhaymid, takımına önemli üç puanı getiren galibiyete güçlü bir katkı sağladı ve puan tablosunda ilerlemek isteyen takımlar arasındaki varlığını pekiştirdi.

Öte yandan Musa Adem, el-Ehli ile başrolü oynadı. 33. ve 62. dakikalarda ikili gol atan Adem, takımını Damak karşısında 3-1'lik galibiyete taşıdı ve kişisel hanesini Joy Elit U21 Ligi gol krallığı yarışında altı gole yükseltti.

Amadou Diang el-Hazm'ın farklı galibiyetine önderlik etti, el-Anzi en-Nasr'ı kurtardı

Kendi cephesinde Amadou Diang, el-Hazm'ın el-Vahda'yı gol yemeden 5-0 yendiği büyük galibiyete katkıda bulundu. Takımının hücum üstünlüğünü sahaya yansıttığı ve üç puanı dikkat çekici bir performansla topladığı bu maçta Diang, sekizinci haftada öne çıkan isimler arasında yer aldı.

En-Nasr oyuncusu Abdurrahman el-Anzi ise el-Kadisiye karşılaşmasında belirleyici bir rol üstlendi. Takımı bir golle geride iken 36. dakikada beraberlik golünü kaydeden el-Anzi, en-Nasr'ın maça dönmesine katkıda bulundu; takımı, sayısal eksikliğe rağmen maçı 2-1 kazanarak zor anlarda gelen gollerin önemini teyit etti.

Böylece Joy Elit U21 Ligi'nin sekizinci haftasının en öne çıkan beş oyuncu listesinde Daniyel el-Habib, Luay el-Muhaymid, Musa Adem, Amadou Diang ve Abdurrahman el-Anzi yer aldı. Bu oyuncular hem golcü etkiyi hem de puan toplamaya katkıyı bir araya getirirken, el-Feyha ile el-Uhdud maçında tam bir hat-trick yapması sayesinde el-Habib özel bir şekilde öne çıktı.