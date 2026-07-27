Büyük sürprizler: Diomande'nin gelişinin ardından Real Madrid'in beklenen 11'i

Real Madrid, yaz transfer döneminde yaptığı güçlü hamlelerin ardından yıldızlarla dolu bir kadroyla yeni sezona hazırlanıyor. Bu hamlelerin sonuncusu ise kulübün Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin transferini resmen açıklamaya yaklaşması oldu. Bu transferin, kraliyet ekibinin hücum hattına daha fazla güç ve hız katması bekleniyor.

"Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, Diomande'nin Real Madrid'e gelmesi, teknik direktör Jose Mourinho'yu farklı mevkilerde çok sayıda yıldız arasındaki kıyasıya rekabet nedeniyle büyük sürprizler barındıran bir ilk on birine yönlendirebilir.

Kalede, takımın filelerini korumak için en güçlü aday Thibaut Courtois olarak görünüyor. Belçikalı kalecinin ilk yedeği ise Andriy Lunin olacak.

Savunma hattı ise sol tarafta yeni transfer Marc Cucurella, stoper mevkiinde Antonio Rüdiger ve Eder Militao, sağ bek mevkiinde ise Denzel Dumfries'ten oluşabilir.

Bu kadro dikkat çekici bir sürprizi de beraberinde getiriyor. Real Madrid'e yeni katılan Ibrahima Konate, transferin bedeline ve sahip olduğu büyük tecrübeye rağmen, Mourinho'nun stoper mevkiinde Rüdiger ve Militao'yu tercih etmesi nedeniyle ilk on birin dışında kalabilir.

Orta sahada Mourinho, tutucu mevkide Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni ikilisine, önlerinde ise oyun kurucu mevkiinde Jude Bellingham'a güvenebilir. Gazete, büyük konumuna ve uzun tecrübesine rağmen Bernardo Silva'nın en azından sezon başında yedek kulübesinde oturacağını öngördü.

Hücum hattında Vinicius Junior sol kanattaki yerini korurken, sağ tarafta Diomande yer alacak, ileri uçtaki liderliği ise Kylian Mbappe üstlenecek.

Bu senaryoyla birlikte, başında yeni projenin en önde gelen unsurlarından biri olarak görülen Trent Alexander-Arnold'ın bulunduğu çok sayıda yıldız, ilk on birin dışında kalabilir. Takımdaki geleceği hâlâ belirsiz olan Rodrygo da bu isimler arasında yer alıyor.

Ayrıca Bernardo Silva ve Konate, Mourinho'nun kadrosuna denge getirmek için cesur kararlar almaya hazır göründüğü bir dönemde, ilk on birde yer bulmak için güçlü bir rekabetle karşı karşıya kalabilir.

"Mundo Deportivo"nun görüşüne göre Real Madrid'in ilk on birinin şöyle olması bekleniyor:

Kaleci: Thibaut Courtois.

Savunma: Marc Cucurella, Antonio Rüdiger, Eder Militao, Denzel Dumfries.

Orta saha: Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham.

Hücum: Vinicius Junior, Yan Diomande, Kylian Mbappe.

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