Al Nassr, takım antrenmanlarında sıra dışı bir sahneye hazırlanıyor. Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou, takımın Portekizli kaptanının oğlu Cristiano Ronaldo Junior'ı pazartesi günü A takımın antrenmanına çağırma kararı aldı. Bu adımla genç oyuncu, antrenmanlarda ilk kez babasıyla birlikte sahada yer alacak.

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Al Riyadiyah gazetesine konuşan özel kaynaklara göre, kulübün altyapı takımlarındaki performansıyla dikkat çeken 16 yaşındaki oyuncu, teknik ekipten A takımın antrenmanına katılması için davet aldı. Böylece futbol kariyerinde farklı bir deneyim yaşayacak genç oyuncu, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biriyle, aynı zamanda babasıyla aynı sahayı paylaşacak.

Bu adım, Al Nassr oyuncularının cumartesi günü Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında Al Hazem'i 1-0 yenmesinin ardından bir gün izin yapmasının hemen sonrasında geldi. Takım, pazartesi sabahı Riyad'daki "Dar Al Nassr" tesislerinde çalışmalara yeniden başlayacak.

Postecoglou genç yeteneklere sahne açıyor

Ronaldo Junior'ın çağrılması yalnızca Al Nassr kaptanıyla olan aile bağından kaynaklanmıyor. Bu karar, Postecoglou'nun kulübün altyapı takımlarındaki yükselen yetenekleri takip etmek ve bazı oyuncuların yeteneklerini ve teknik kapasitelerini yakından görmek için onlara A takımla çalışma fırsatı vermek üzerine kurulu politikasının bir parçası.

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Kaynaklar, Avustralyalı teknik adamın bu konuda altyapı takımlarından sorumlu teknik ekiplerle koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Bu isimler arasında, Portekizli yıldızın oğlunun forma giydiği Al Nassr U17 takımının Portekizli çalıştırıcısı Emanuel de bulunuyor.

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Böylece Ronaldo Junior, A takım oyuncularıyla aynı ortamda çalışma fırsatı yakalayacak. Bu deneyim, kariyerinde ona önemli bir ivme kazandırabilir ve teknik ekibin, yaş grubu takımındaki alışılmış maçlarının dışında, onun seviyesini yakından değerlendirmesine imkân tanıyabilir.

Oğul Ronaldo'nun Al Nassr yolculuğunda yeni bir durak

Ronaldo Junior, babasının Ocak 2023'te Al Nassr'a transfer olmasından birkaç ay sonra başkent ekibindeki yolculuğuna başladı. Altyapıya katılan genç oyuncu, farklı yaş gruplarında basamakları tırmanarak U17 takımına kadar yükseldi.

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Kulübün akademisinde geçen yıllar süren gelişimin ardından A takımla antrenmana çağrılması, kariyerinde yeni bir dönüm noktası olacak ve ona büyük tecrübeye sahip oyunculardan oluşan farklı bir ortamda bulunma şansı verecek.

Merakla beklenen antrenman, baba ile oğlu A takımda ilk kez aynı çalışmada bir araya getireceği için ayrı bir anlam taşıyor. Cristiano Ronaldo, antrenmanlarına ve maçlarına önderlik etmeye alışkın olduğu sahada yer alırken, oğlu da A takımın spot ışıklarına yaklaşma yolunda bir başlangıç olabilecek sıra dışı bir deneyim yaşayacak.