Büyük sürpriz... Real Madrid, Katalan bir teknik direktörü resmen kadrosuna kattı!

İspanyol Real Madrid kulübü, bugün Pazartesi günü, şampiyonluktan yoksun felaket bir sezonun ardından görevden alınan İtalyan Sergio Scariolo'nun yerine Pedro Martínez'i basketbol takımının yeni teknik direktörü olarak atadığını resmen duyurdu.

Real Madrid TV kanalı, 1961 yılında Barselona'da doğan Katalan antrenörün, kulübün Valencia Basket'ten transferi için 1,2 milyon avroluk tazminat bedelini ödemesinin ardından, 2028-2029 sezonuna kadar geçerli olacak 3 yıllık bir sözleşme imzaladığını bildirdi.

Skarriolo’nun görevden alınması, Kraliyet takımının EuroLeague finalinde Olympiakos’a, İspanya Kral Kupası finalinde Baskonia’ya ve İspanya Süper Kupası finalinde Valencia’ya yenilip, ve İspanya Ligi çeyrek finallerinde Tenerife’ye yenilmesiyle sonuçlanan felaket bir sezonun ardından gerçekleşti. Bu, Real Madrid’in 2011 yılından bu yana ilk kez hiçbir şampiyonluk kazanamadığı sezon oldu.

Martínez, İspanyol basketbol tarihinin en büyük koçlarından biri olarak kabul ediliyor. 1989-1990 sezonunda Gioventut takımında başladığı kariyerinde 35 yıllık deneyime sahip olan Martínez, Estudiantes, Baskonia, Gran Canaria ve Manresa dahil olmak üzere on farklı kulüpte görev yaptı.

Katalan teknik direktör, son iki sezonda Valencia Basket ile dikkat çekici bir başarı elde etti; takımı 25 galibiyet ve 13 mağlubiyetle EuroLeague’de ikinci sıraya taşıdı ve kulüp tarihinde ilk kez Final Four’a yükseldi. Çeyrek finalde Panathinaikos’a karşı 0-2’lik mağlubiyetten 3-2’lik galibiyete uzanan tarihi bir geri dönüşün ardından.

Real Madrid TV kanalına verdiği ilk röportajda Martínez şunları söyledi: “Real Madrid’in bir parçası olmak benim için büyük bir onur. Dünyadaki her teknik direktör, bu kadar yüksek standartlara sahip ve tüm turnuvalarda rekabet edebilme gücüne sahip böyle bir kulüpte olmayı hayal eder.”

Martínez sözlerine şöyle devam etti: “Kulübün köklü tarihini biliyorum ve benden önce bu kulüpte görev yapmış profesyonellerin üstlendiği sorumluluğa layık olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım.”

Yeni teknik direktör, antrenman felsefesini şöyle açıkladı: “Aktif ve etkili savunmayı tercih ediyorum, paslaşmayı önemsiyorum. Pas oyununu son derece önemli buluyorum; her oyuncunun kendini önemli hissetmesi, uyumlu bir ritim içinde ve korkusuzca oynayan bir takım olması gerekiyor.”

Projenin anahtarının “genç ve deneyimli oyuncuların dengeli bir karışımı” üzerine kurulması olduğunu belirten Martinez, şunları ekledi: “Deneyimli oyuncular harika liderlik özelliklerine sahiptir ve takımda bunu haklı olarak kanıtlamış bazı oyuncular var. Aynı zamanda en üst seviyelere ulaşmak için canlılık ve hırs sahibi genç oyunculara da ihtiyacımız var.”

Martínez’in Real Madrid’e katılması tam bir sürpriz oldu; zira kimse, takımla La Liga şampiyonluğunu kazandıktan sonra Valencia’dan ayrılacağını beklemiyordu, ancak EuroLeague devlerinden birini çalıştırma fırsatı olayların gidişatını değiştirdi.

Kraliyet Takımı, felaketle sonuçlanan bir sezonu geride bırakıp, Sergio Rodríguez ve Martínez Pousis’in ayrılması, Juan Carlos Sánchez ve Alberto Herreros’un geri dönüşüyle yönetim kademesinden başlayarak, Martínez’in atanmasıyla teknik kadroya kadar her şeyi kapsayan yeni bir projeyi hayata geçirerek, kaybedilen Avrupa hakimiyetini geri kazanmaya çalışıyor.