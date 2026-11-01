Büyük sürpriz: Mohamed Salah Türk vatandaşlığı mı alacak?

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın Türkiye'de istisnai bir sürprizle karşı karşıya kalacağı anlaşılıyor. Basın raporları, kendisine Türk vatandaşlığının verilmesi yönündeki girişimleri ortaya çıkardı.

"BBC" muhabiri gazeteci Muhammed el-Kaud, "Facebook" sosyal medya sitesindeki resmi hesabı üzerinden bu girişimlerin ayrıntılarını açıkladı ve Mısırlı yıldıza Türk vatandaşlığının verilmesi yönünde bir eğilim olduğunu doğruladı.

El-Kaud şöyle dedi: "Muhammed Salah'ın eşi ve üç çocuğuyla birlikte Türk vatandaşlığını alacağını öğrendim. Salah'a büyük bir törenle devletin üstün hizmet nişanı verilecek ve kısa sürede hem sportif hem de turistik düzeyde büyük bir atılıma katkıda bulunmasının ardından üst düzey bir onurlandırmaya mazhar olacak."

Bu haberler, Muhammed Salah'ın Trabzonspor'daki yolculuğunu sürdürdüğü bir dönemde geliyor. Mısırlı yıldız, bugün pazar günü Türkiye Ligi'nin onuncu hafta müsabakaları kapsamında takımının Gaziantep'i 2-0 yenmesinde görev aldı.

Bu galibiyet Trabzonspor'un üst sıralardaki yerini pekiştirmeye katkı sağladı; puanını 22'ye yükselterek puan cetvelinde üçüncü sıraya oturdu ve yalnızca üç puan farkla lider Galatasaray'ın peşinde kovalamacasını sürdürdü.

Yeşil sahadaki parlak performansıyla vatandaşlık ve resmi onurlandırmaya ilişkin dolaşan haberler arasında, bu girişimler resmen doğrulanırsa, Muhammed Salah'ın Türkiye deneyiminde istisnai bir aşamayla karşı karşıya kalabileceği anlaşılıyor.