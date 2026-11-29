Gözler, İsmaili'nin geleceğinde bir dönüm noktası olabilecek, merakla beklenen bir yatırım projesine çevrildi. Takımı güçlendirmek için öne sürülen adaylar arasında dünyaca ünlü isimler yer alırken kulübü sportif ve idari açıdan yeniden yapılandırmayı ve eski konumuna kavuşturmayı amaçlayan girişimler de eş zamanlı olarak sürüyor.

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Gazeteci İbrahim Fayek, resmi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Arap yatırımcı Turki Al-Sheikh'in projedeki temsilcisi John Edward'a, İsmaili'nin Premier Lig'e geri dönmeyi başarması halinde İtalyan ekibi Milan'ın Hırvat yıldızı Luka Modric ile görüşmeler için yeşil ışık yaktığını açıkladı. Bu adım, kulübü kurtarmayı ve eski görkemli günlerine döndürmeyi amaçlayan iddialı bir planın parçası.

İsmaili: Kârdan değil tutkudan doğan bir tercih

Fayek daha önce, yatırımcıya biri İsmaili, diğeri büyük taraftar kitlesine sahip dev bir kulüp olmak üzere iki büyük kulüpte, %60'a varan yönetimsel kontrol hissesiyle yatırım yapma teklifi geldiğini açıklamıştı. Ancak yatırımcı, büyük kulüpler arasındaki çekişmelere girmekten kaçınmak ve köklü bir kulübü kurtarmak isteğiyle İsmaili'yi seçti.

Yatırımcı, projenin maddi getiri arayışıyla değil, hobi, tutku ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirildiğini belirtti. Arap bölgesinde, özellikle de Mısır'da futbola yatırım yapmanın tatmin edici kârları garanti etmediğini de vurguladı.

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Ayrıca Leicester City, Derby County ve İspanyol ekibi Sevilla'nın yanı sıra bir Fransız ve bir İtalyan kulübüne yatırım tekliflerini reddettiğini, çabalarını bağlı olduğu Mısır'a yöneltmeyi tercih ettiğini açıkladı.

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Kontrol hissesi ve stadyumda kapsamlı yenileme

Fayek'in aktardığına göre yatırımcı, Mısır devletindeki yetkililerden sözlü onay aldı. 2018'den bu yana kendisiyle çalışan John Edward ise ön anlaşmaya varmak amacıyla Kulüpler Birliği ve diğer kurumlarla toplantılar yapmayı sürdürüyor. Bu görüşmeler, yatırımcının Spor Bakanı Gohar Nabil ve Birlik Başkanı Ahmed Diab ile bir araya geleceği toplantının zeminini hazırlıyor.

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Plan, %60'lık bir kontrol hissesinin alınmasını ve bu oranın 6 ay içinde yasal yollarla %80'e çıkarılacağına dair vaat ve güvenceleri içeriyor. Bunun yanı sıra, İsmaili Stadı'nın yenilenmesi, kapasitesinin artırılması, zemininin ve aydınlatmasının iyileştirilmesi karşılığında stadın 20 ila 25 yıl süreyle kullanım hakkının alınması da planda yer alıyor.

Yatırımcı ayrıca anlaşmanın ardından borçları derhal ödemeyi, transfer yasağının kaldırılması için çalışmayı ve ocak ayındaki ara transfer döneminde yeni transferler yapmayı taahhüt etti. Ancak takımın Premier Lig'den uzakta bir yılı daha kaybetmemesi için işlemlerin hızla tamamlanmasını şart koştu.

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Yetenek yetiştirmek için iki akademi ve gelişim takvimi

Plan, antrenman sahaları, fitness salonu, rehabilitasyon merkezleri, konferans salonları ve tam donanımlı bir restorandan oluşan dünya standartlarında bir akademinin kurulmasını içeriyor. Ayrıca El-Nakhil semtinde bulunan, devlete ait olan ve kulübün de yararlandığı mevcut akademinin desteklenmesi planlanıyor. Bu akademi İsmailiye gençlerine açık kalmaya devam edecek ve yatırımcı tarafından kendisine yıllık destek ayrılacak.

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Proje ayrıca kulübün altı profesyonel takımı için yabancı bir ekibin denetim ve yönetiminde ikinci bir akademi kurulmasını hedefliyor. Amaç, İspanyol ekibi Athletic Bilbao modelini örnek alarak 3 yıl içinde A takımdaki akademi çıkışlı oyuncu oranını %70 ya da %80'e ulaştırmak.

İsmaili, Profesyoneller Ligi'nde (ikinci lig) zor günler geçiriyor. Takım, 13 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 14 puanla 16. sıraya geriledi.

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İsmaili'nin lider Masar'ın 15 puan gerisinde bulunması, yükselme hedefini son derece zorlaştırıyor.