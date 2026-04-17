Büyük sürpriz: Milli takım teknik direktörü, Dünya Kupası'na 2 ay kala aniden görevden alındı

Suudi Arabistan, milli takım teknik direktörü Hervé Renard'ı derhal görevden aldı. Bu karar, Dünya Kupası'nın başlamasına iki aydan biraz az bir süre kala alındı. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Renard'ın yerine Georgios Donis geçecek.

Renard, 2022 Katar Dünya Kupası sırasında Suudi Arabistan'ın milli takım teknik direktörüydü. Görevinden ayrılan Renard, 2024 yılının sonunda kovulan Roberto Mancini'nin yerine geri dönmüştü. Şimdi ise Fransız teknik adamın kendisi kovuldu.

Geçtiğimiz milli maç döneminde Suudi Arabistan, Renard yönetiminde Mısır'a 4-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Sırbistan ile oynanan maç da 2-1 kaybedildi.

Renard, Orta Doğu ülkesiyle iki kez Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazandı. AFP haber ajansına verdiği demeçte, bu habere ilişkin şu yorumda bulundu: “Futbol budur. Onları iki kez Dünya Kupası'na taşıdım, bu yüzden her zaman gurur duyacağım.”

Renard'ın yerine Donis geçecek. Yunan teknik direktör şu anda Al-Khaleej'in başında bulunuyor, ancak bu yaz Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ı yönetecek.

Suudi Arabistan, Dünya Kupası'nda H Grubu'nda İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Uruguay ile karşılaşacak. İlk maç, 16 Haziran saat 00:00'da (Hollanda saati) sonuncu ülkeyle oynanacak.