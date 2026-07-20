İtalya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Paolo Maldini, Birleşik Krallık ve İrlanda’da düzenlenecek 2028 Avrupa Şampiyonası’na hazırlık kapsamında, Pep Guardiola’yı takımın yeni teknik direktörü olarak kadroya katmak için elinden geleni yapıyor. Bu hamle, yıllardır kenara itilmiş olan “Azzurri”yi yeniden büyük milli takımlar arasına döndürebilir.

"Sky Italia" ağının yayınladığı habere göre, geçen hafta sonu Barselona'da, geçen sezonun sonunda Manchester City'den ayrıldıktan sonra hâlâ kulüpsüz olan İspanyol teknik direktör ile Milan efsanesi arasında, İtalya Milli Takımı teknik kadrosundan Leonardo'nun da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı, Katalan teknik direktörün atanmasıyla ilgili ilk temas niteliğindeydi. Guardiola, birkaç gün önce Manchester City'den ayrıldıktan sonra sakin bir hayat sürdüğünü açıklamıştı; ancak 2000'li yılların başında Brescia ve Roma'da forma giydiğinden beri İtalya, kalbinde her zaman özel bir yere sahip olmuştur.

Roberto Mancini ve Andrea Pirlo gibi diğer adayların da bulunmasına rağmen, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini üstlenmek için en büyük şansa sahip olan isim Guardiola gibi görünüyor. İtalya Futbol Federasyonu, yıllardır marjinalleşmiş ve 2026 Dünya Kupası’na üst üste üçüncü kez katılamayan milli takımı, Katalan teknik adamın yönetmesini hayal ediyor.

Maldini’nin, takımı yeniden yapılandırmak ve gelecekteki büyük turnuvalara hazırlamak amacıyla kısa süre önce İtalyan Futbol Federasyonu’nun yeni teknik direktörü olarak atandığı belirtilmelidir.