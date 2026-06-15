Büyük sürpriz... İspanya, Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'nın tuzağına düştü

İspanya milli takımı, Pazartesi günü Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Yeşil Burun Adaları karşısında golsüz berabere kaldı.

Bu, 2026 Dünya Kupası'nda sıfırlı berabere biten ilk maç oldu.

İspanya teknik direktörü Luis de La Fuente, sakatlıktan yeni kurtulan ve henüz tam olarak hazır olmayan Lamine Yamal'ı yedek kulübesinde bırakarak Cape Verde maçına başladı.

İspanya milli takımı 32. dakikada Mikel Oyarzabal'ın ceza sahasına girip şut çekmek üzereyken tehlikeli bir atak oluşturdu, ancak Cape Verde savunması zamanında müdahale ederek topu kale çizgisinden uzaklaştırdı.

40. dakikada, La Roja'nın yıldızı Ferran Torres ceza sahası içinden güçlü bir şut çekti ancak top üst direğe çarptı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Mikel Oyarzabal sol kanattan kaleciyi yanıltacak bir şut çekti, ancak top sol direğin yanından dışarı çıktı.

58. dakikada Pedri, köşe vuruşundan Emre Laport'a harika bir orta yaptı. Laport, kalecinin sağından güçlü bir kafa vuruşu yaptı ancak kaleci muhteşem bir kurtarışla topu köşe vuruşuna çevirdi.

İkinci grupta İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nın yanı sıra Suudi Arabistan ve Uruguay da yer alıyor.

İspanya, 2010 yılında ilk kez Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra, tarihindeki ikinci şampiyonluğu arıyor.