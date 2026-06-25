Büyük sürpriz: Ekvador, Almanya’yı mağlup ederek Dünya Kupası’nda son 32’ye kaldı

Ekvador, Dünya Kupası’nda son 16 turuna kalmayı başardı. Güney Amerika ülkesi, Perşembe günü New York’ta Almanya’yı 2-1’lik skorla sürpriz bir şekilde mağlup etti ve böylece E Grubu’nu üçüncü sırada tamamladı. Dört puanı bulunan Ekvador, en iyi sekiz üçüncü takım arasında yer almayı garantiledi ve bir sonraki tura yükseldi.

Maçın başlangıcında Almanya, grup birinciliğini garantilemişti. Bir puanı olan Ekvador’un tur atlama şansı hâlâ vardı, ancak bunun için mutlaka kazanması gerekiyordu.

Perşembe günü bu umut kısa sürede sönmüş gibi görünüyordu, zira maçın daha ikinci dakikasında Leroy Sané, topu alt köşeye göndererek Almanlar adına skoru açtı. Bu arada Almanya’nın şikayet edecek bir durumu yoktu: Golün öncesinde Aleksandar Pavlovic’in ayağını fazla kaldırdığı görülüyordu, ancak VAR müdahale etmedi.

Yine de Ekvador kısa sürede durumu dengeledi. Nilson Angulo, hafifçe kavisli bir uzak mesafe şutuyla Manuel Neuer’i mağlup etti: 1-1.

Almanya maça iyi başlamıştı, ancak ilk yarı ilerledikçe Ekvador giderek daha fazla inisiyatifi ele geçirdi. Ancak bu, gol ya da büyük fırsatlar getirmedi.

İkinci yarı başlar başlamaz Almanya yine hızlı bir başlangıç yaptı; çünkü bir dakika içinde Kai Havertz’e yapılan faulün ardından penaltı kazandı. Ancak hemen öncesinde Sané’nin de bir faul yaptığı ortaya çıktı ve bu nedenle VAR’ın müdahalesi sonucu penaltı kararı geri alındı.

İlk yarıda olduğu gibi, ikinci yarıda da maçı domine eden taraf yine Ekvador oldu. Neuer, Enner Valencia’nın şutunu kurtardı; Gonzalo Plata ise Jonathan Tah ile Neuer arasındaki bir anlaşmazlığın ardından topu az farkla dışarıya gönderdi.

Maçın bitimine çeyrek saat kala skor 2-1 oldu: Plata, kafayla uzatılan bir köşe vuruşunu ağlara gönderdi. Ardından Ekvador tüm gücüyle saldırıya geçti, ancak savunma direndi ve galibiyeti garantiledi.

Böylece Almanya, beklendiği gibi grubu birinci sırada tamamladı. Curaçao’yu yenen Fildişi Sahili ikinci, Ekvador ise üçüncü oldu. Ekvador’un bir sonraki turda kiminle karşılaşacağı henüz belli değil.