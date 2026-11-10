Diego Simeone, Atletico Madrid'in orta sahasını ağır toplu bir transferle güçlendirme umudunu yitirmedi; İspanyol teknik adam, Arsenal oyuncusu Martin Zubimendi'yi yaklaşan kış transfer döneminden önce olası hedefleri arasına yerleştirdi ve oyuncunun İngiliz takımındaki rolünün azalmasını fırsat bilmek istiyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, "Radio Nacional de España" (RNE) radyosuna dayandırdığı haberinde, Mateu Alemany'nin Atletico Madrid kadrosunun hâlâ takviyeye ihtiyaç duyduğunu düşündüğünü ve orta sahayı güçlendirmek için Zubimendi'yi ilgi çekici bir hedef olarak belirlediğini aktardı.

Eski Real Sociedad oyuncusu, son dönemde Arsenal'ın ilk on birindeki yerini kaybetti; bu durum, hizmetlerine Real Madrid'in de aralarında bulunduğu başka kulüplerin ilgi göstermesinin yanı sıra, onu daha fazla forma şansı arayışıyla ayrılık fikrine açık hale getiriyor. Real Madrid, yakın zamana kadar oyuncuyu takip ediyordu.

Zubimendi, kendisini orta saha için güçlü bir katkı olarak gören Simeone'nin beğenisini topluyor; teknik adam, oyuncunun potansiyelinden Pablo Barrios'un yanında yararlanmayı hayal ediyor. Ancak birçok Avrupa kulübünden beklenen rekabet göz önüne alındığında, transferin tamamlanması kolay olmayacak.

İlgili bir konuda, İspanyol radyosu, geçen yaz transfer döneminde adı Arsenal'la anılan Julian Alvarez'in geleceğine değinerek, iki oyuncuyu birlikte kapsayan hamlelerin mümkün olabileceğini, bunun ister tek bir transferle ister takas şeklinde gerçekleşebileceğini belirtti.

Bununla birlikte, transfer piyasasında ne gibi sürprizler barındırabileceği bir yana, Zubimendi ile Alvarez'in ters yönde transfer olma senaryosu şimdilik zayıf bir ihtimal olarak kalıyor.