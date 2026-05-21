Harry Maguire, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almaması büyük bir sürpriz oldu. Milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, 26 kişilik nihai kadrosunu ancak cuma günü açıklayacak, ancak 33 yaşındaki Manchester United'lı savunma oyuncusu, Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek turnuvaya katılmayacağını şimdiden doğruladı.

33 yaşındaki Maguire, habere son derece hayal kırıklığına uğramış bir şekilde tepki gösterdi. Maguire, talkSPORT'a verdiği demeçte, "Ülkem için önemli bir rol oynayabileceğime güveniyordum" dedi. "Derinden sarsıldım ve yıkıldım. Turnuva boyunca vatandaşlarıma en iyi dileklerimi sunuyorum."

Deneyimli oyuncu, bu sezon Manchester United formasıyla Premier League'de 22 maça çıktı. Her zaman ilk 11'de yer alamadığı bir döneme rağmen, Maguire İngiltere milli takımında yeniden kendini göstermeyi başardı.

Geçtiğimiz Mart ayında, bir buçuk yıllık bir aradan sonra İngiltere formasıyla sahalara geri döndü. İlk maçından bu yana Maguire toplam 66 uluslararası maça çıktı; bunlardan ikisi Tuchel yönetimindeki son milli maç dönemindeydi.

Bu maçlar sırasında kısa bir süre kaptanlık pazubandını bile taktı. Bu nedenle, deneyimli savunmacının nihayetinde Dünya Kupası kadrosuna girememesi daha da dikkat çekici.

İngiltere, Dünya Kupası grup aşamasında Hırvatistan, Gana ve Panama ile karşılaşacak. Tuchel'in takımı, turnuvada sonuca ulaşma şansına sahip takımlardan biri olarak görülüyor, ancak bu yolda Maguire'den yararlanamayacak.