Büyük şüpheler hiçbir şeyi değiştirmiyor! Bayern Münih, görünüşe göre Jonas Urbig'e alternatif görmüyor

Sport Bild'in haberine göre, Max Eberl'in de yer aldığı sportif yönetim, Avrupa'nın en iyi kalecileri arasında bile şu anda Urbig'den kesin olarak daha iyi iş çıkaracak birini görmüyor. 23 yaşındaki kaleci, şu ana kadar iyi performanslarıyla kendisine duyulan güvenin karşılığını verdi. Almanya millî takımındaki iki maçında da etkileyici bir performans sergiledi, Jürgen Klopp'u da ikna etmeyi başardı ve her iki maçta da gol yemedi.

Buna rağmen Urbig hakkında sürekli şüpheler dile getiriliyor. Özellikle uzmanlar, bu büyük adım konusunda uyarıda bulunuyor. Bunlar arasında Münih'in efsane kalecileri Sepp Maier ve Oliver Kann da var. Ortak soru şu: Köln'ün eski kalecisi, artık yakın bir sırdaşı olan Neuer'in yardımı olmadan tek başına birinci kaleci olmaya hazır mı, yoksa kendisi etrafında oluşan abartılı ilginin kurbanı mı olacak?

Didi Hamann da Sport Bild'e yaptığı açıklamada benzer şüpheleri dile getirdi. "Urbig'in iyi yaptığı şey şu: Sakinlik yayıyor. Ama 15 maça çıkmakla Münih'te birinci kaleci olmak onun için çok farklı şeyler. Şu anda kaybedecek bir şeyi yok" diyen Hamann, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu başarabileceğine inanıyorum ama önümüzdeki beş yıl boyunca Münih'te kesinlikle bir numara olacağını söylemekten çok uzağım. Bunun için daha fazlası gerekiyor. Ben bu konuda biraz temkinli olurdum."

Jonas Urbig için nasıl bir plan var? Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer açık konuştu

Ancak Bayern Münih, birkaç haftadır süren tartışmalara kulak asmıyor. Haberde Başkan Herbert Hainer'in şu sözlerine yer verildi: "Jonas Urbig bize 2. Lig'den çok genç bir kaleci olarak geldi (Ocak 2025'te 21 yaşındayken 1. FC Köln'den; editörün notu). Bu süre içinde Bayern Münih'in gelecekteki birinci kalecisi olma konumuna geldi ve ilk millî maçlarına da çıktı." 72 yaşındaki Hainer, "Birden fazla kez dünyanın en iyi kalecisi seçilmiş birinin halefini bulmak son derece büyük bir görev. Bu görev çok iyi yürütüldü ve yürütülmeye devam ediyor. Bu gelişmede sportif yönetimimizin payını da fazlasıyla teslim etmek gerek" dedi.

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Hainer'in, Urbig'in Neuer'in yerini alacağına dair hiçbir şüphesi yok. "Bayern Münih'te gereken özelliklerin tam olarak birleşimine sahip: Yetenek, karakter ve her gün öğrenmeye devam etme isteği. Jonas Urbig şimdiden kayda değer bir sakinlik ve özgüven sergiliyor, büyük maçlarda da kendini kanıtladı. Hepimiz gelecekte çok şey başarabileceğine inanıyoruz" diye ekledi.

Urbig hakkındaki şüphelerin yanı sıra, son dönemde kalecinin daha fazla süre almasını isteyen sesler de yükseldi. Bu talepleri, Neuer'in Augsburg'da 2-2 biten maçın başlamasından kısa süre sonra yaptığı ve Bundesliga tarihinin en hızlı golüyle sonuçlanan hata tetikledi. Kurtardığı şutların oranı yüzde 69 olan Urbig'in istatistikleri, kâğıt üzerinde 2025 yazından bu yana yüzde 65'lik orana sahip Neuer'den bile daha iyi. Ancak Säbener Straße'de bu sezon bir kaleci değişikliği gündemde değil.

Plan, iki kalecinin dönüşümlü olarak oynamasına devam edilmesi yönünde. Teknik direktör Vincent Kompany de birkaç gün önce buna işaret etti. Hatta tartışmayı "bizim için güzel" olarak nitelendirdi ve böylece Urbig hakkındaki olumlu görüşünü bir kez daha vurguladı. Kompany'ye göre Bayern Münih, kaleci pozisyonunda "birçok kişinin sahip olmak isteyeceği" "iyi bir duruma" sahip.

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Manuel Neuer kariyerini bitirecek mi? Bayern Münih'in yeni kaleci düzeni böyle olabilir

Henüz başındaki bu sezonda Urbig, Bayern Münih'in kalesini şimdiden dört kez korudu. Son olarak Neuer'in yokluğunda Manuel Neuer karşısında alınan 6-1'lik farklı galibiyette görev yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e karşı ise tecrübeli kalecinin yeniden kaleye geçmesi bekleniyor. 40 yaşındaki Neuer için bu, büyük olasılıkla son sezonu. Son haftalarda ve aylarda kariyerini bitirebileceğini birkaç kez ima etmişti. Ancak henüz kesin bir karar vermedi. Sven Ulreich de kariyerini sonlandırmanın eşiğinde.

Bu ihtimale karşı Bayern Münih'in, edinilen bilgilere göre Urbig'e destek olacak deneyimli bir kaleci aradığı belirtiliyor. Adı geçenler arasında Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) ve Bernd Leno (Fulham) da bulunuyor. Sky ayrıca kısa süre önce Stuttgart'tan Fabian Bredlow'a ilgi duyulduğunu bildirdi. Bredlow'un Bayern Münih'e önerildiği de belirtiliyor. Kulübün altyapısından yetişen Leonard Prescott ise üçüncü kaleciliğe yükselebilir.