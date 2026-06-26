Büyük şok... Suudi Al-Ahli, Riyad Mahrez’i beklenmedik bir kararla şaşkına çevirdi

Suudi Al-Ahli kulübünün yönetimi, mevcut yaz transfer döneminde bir dizi değişiklik yapmaya hazırlık amacıyla takım kadrosunu yeniden değerlendirerek yeni sezona erken hazırlıklara başladı.

Fildişili Frank Kessié, "Al-Raqi" ile devam etmeme kararını kesinleştirdi. Kessié'nin Roshen Ligi dışında yeni bir deneyime atılmaya yakın olduğu yönündeki haberler üzerine, yönetim bir dizi yabancı oyuncunun geleceğini değerlendirmeye başladı.

Suudi spor gazetesi Al-Riyad’ın haberine göre, Cezayirli Riyad Mahrez, takımın yeniden yapılandırılması planı kapsamında yaz transfer döneminde Al-Ahli’den ayrılması beklenen en önemli isimlerden biri haline geldi.

Gazete, Al-Ahli yönetiminin, gelecek sezonun başlamasından önce teknik ekibin ihtiyaçlarına uygun yeni transferlerle takımı güçlendirmek amacıyla yabancı oyuncular konusunda değişiklikler yapmayı değerlendirdiğini de ekledi.

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Gazete, Cezayirli yıldızın olası transfer hedefini açıklamadı; ayrıca, geleceği hakkında dolaşan haberlere ilişkin ne Al-Ahli yönetimi ne de oyuncu tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Al-Ahli yönetimi, kulübün taraftarlarının beklentilerini tam olarak karşılayamadığı bir sezonun ardından, yeni sezonda tüm turnuvalarda rekabet edebilecek daha hazır bir kadro oluşturma çabası kapsamında, önümüzdeki haftalarda takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili kararını vermesi bekleniyor.

Mahrez, takıma katıldığından bu yana Al-Ahli’nin en önemli yıldızlarından biri olarak öne çıkıyor ve son iki sezonun Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı.