Büyük şok: Senegal milli takım doktorunun gerekli belgeleri yok: 'Aslında o...'

Senegal Futbol Federasyonu, yaptığı resmi açıklamada, Senegal milli takımının takım doktorunun aslında bir jinekolog olduğunu duyurdu. Aderahmane Fediore’nin mesleki geçmişi, oyuncu kadrosu içinde büyük bir tedirginliğe yol açtı.

Federasyon Başkanı Abdoulaye Fall, özür dilemek zorunda kaldı. Bir basın toplantısında, takım doktorunun aslında bir jinekolog olduğunu utanç verici bir şekilde itiraf etmek zorunda kaldı. Ayrıca, Fediore ile ilgili durumun takım içinde tedirginlik yarattığını da belirtti.





Oyuncular, takımda “gerçek” bir fizyoterapist bulunmaması nedeniyle fiziksel durumları konusunda endişe duyuyorlardı. “Oyuncuları sakinleştirmek gerekiyordu, çünkü sağlık her şeyden önemlidir.” Fall’a göre, Dünya Kupası sırasında yeni bir doktor arayışına girmiş.

Senegal Spor Hekimliği Derneği ise federasyon başkanının sözlerine sert bir şekilde karşı çıkıyor. Derneğe göre bu hikayenin hiçbir kısmı doğru değil. Fediore’nin, Senegal’in başkenti Dakar’daki Cheikh Anta Diop Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden spor hekimliği ve spor biyolojisi diploması aldığı belirtiliyor.

Ayrıca Fediore, üst üste üç Dünya Kupası’nda Senegal’in takım doktoru olarak görev yapmış ve oyuncular tarafından görevine ilişkin hiçbir şikayet gelmemiş. Takım doktoruyla ilgili bu hikaye, Dünya Kupası sırasında Senegal milli takımında yaşanan tek tuhaf olay değil.

Eleme turunda (Belçika’ya karşı 3-2 mağlubiyet) elendikten sonra, takımın hızlı bir şekilde Dakar’a geri dönmesi planlanıyordu, ancak ertesi gün takım hâlâ Amerika Birleşik Devletleri’ndeydi. Çeşitli Afrika medyası, Senegal Futbol Federasyonu’nun uçuş rezervasyonu yaptırmadığını bildirdi.

Takım, Seattle havalimanında beklerken, Blue Jet, Delta ve United Airlines havayollarında herhangi bir rezervasyon bulunmadığı ortaya çıktı. Saatlerce bekledikten sonra oyuncular ve teknik ekip otele geri döndü.