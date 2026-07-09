Fransa milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile oynadığı maçta büyük bir darbe aldı; kaptan Kylian Mbappé, maçta gösterdiği muhteşem performansa rağmen sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Paris Saint-Germain'in yıldızı, ikinci yarıda "Les Bleus" için skoru açan golü attı; ardından Ousmane Dembélé ikinci golü kaydederek Fransa'yı "Atlas Kaplanları" karşısında 2-0'lık değerli bir zafere taşıdı.

Fransız taraftarların gol sevinci sürerken, 77. dakikada Mbappé sakatlığı nedeniyle sahaya yığıldı ve orta daireye doğru ilerleyerek teknik direktör Didier Deschamps’tan oyundan alınmasını istedi.

Fransız teknik direktör, takım kaptanının talebine hemen yanıt verdi ve skorun Fransa'nın 2-0 önde olduğu bir anda, Mbappé'yi takım arkadaşı Jean-Philippe Mateta ile değiştirmeye karar verdi.

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Mbappé, sağlık ekibinin yakından takibi altında dikkatli bir şekilde sahayı terk etti. Daha sonra kameralar, ayağına buz uygularken görüntüledi; bu durum, bir sonraki maça hazır olup olmadığı konusunda Fransız kampında endişe yarattı.

Fransız forvet, ikinci yarının başlarında ilk golü atarak, milli takımının turnuvada yarı finale yükselmesine doğrudan katkıda bulunmuştu.

Fransız taraftarlar, sakatlığın ciddiyetini ve oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını belirleyecek nihai tıbbi raporu merakla bekliyor; özellikle de milli takımın yarı finalde İspanya ile Belçika arasındaki maçın galibi ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olması nedeniyle.

Mbappé, büyük maçlarda gol atmaya ve fark yaratmaya devam ederek bu yılki Dünya Kupası’nda Fransa’nın hücum hattının en önemli unsuru haline geldi; bu nedenle, olası bir yokluğu, “Les Bleus”un dünya şampiyonluğu yarışındaki hedefleri için ciddi bir darbe olacaktır.