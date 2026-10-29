Büyük şok: Hilal, Martinelli'nin sakatlığının boyutunu ve sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı

Hilal, Suudi Roshn Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki yoluna devam etmeden önce yeni bir darbe aldı. Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'nin son dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle bir tedavi ve rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyduğu kesinleşti.

Hilal, Martinelli'nin arka uyluk kasında yaşadığı sakatlığın ardından 10 ila 15 gün arasında sürecek bir tedaviye ihtiyacı olduğunu açıkladı. Bu durum, önemli maçlardan oluşan bir seri boyunca hücum seçeneklerinden birini kaybedecek olan İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi için etkili bir darbe niteliğinde.

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Martinelli, Roshn Ligi'nin on birinci haftasında oynanan Kadisiye maçında sakatlanmış ve ikinci yarıda sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Ardından, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in üçüncü haftasında Hilal'in 3-1 kaybettiği Katar ekibi Shamal maçında forma giyememişti.

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Böylece Brezilyalı kanat oyuncusu, Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında önümüzdeki cumartesi oynanacak Fateh maçında yer alamayacak. Ayrıca AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşamasının dördüncü haftasında önümüzdeki salı oynanacak BAE ekibi Shabab Al Ahli maçında da forma giyemeyecek.

Bunun yanı sıra, Martinelli'nin Roshn Ligi'nin on üçüncü haftası kapsamında 7 Kasım'da oynanacak İttifak maçına yetişip yetişemeyeceği de belirsizliğini koruyor. Dönüş tarihi, tedaviye verdiği yanıta ve fiziksel hazırlığını yeniden kazanmasına bağlı olacak; iyileşmesi tamamlanmadan sahaya sürülerek risk alınmayacak.

Hilal'in teknik ekibi, özellikle takımın yoğun bir maç takvimiyle karşı karşıya olması nedeniyle oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyor. Bu arada Inzaghi, Martinelli'nin yokluğunu telafi etmek ve önümüzdeki dönemde takımın hücum etkinliğini korumak için uygun alternatifler aramak zorunda kalacak.