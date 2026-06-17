Büyük şok: Dünya Kupası'nın yıldız oyuncusu kasten sarı kart gördü: şike şüphesi var

The Athletic’in haberine göre, Fildişi Sahili’nden forvet Elye Wahi, şike suçlamasıyla gözaltına alındı. Forvet oyuncusu, kasten sarı kart görmüş olmakla suçlanıyor.

Fildişi Sahili milli takımında üç kez forma giymiş olan Wahi'nin, 17 Mayıs'ta kulübü OGC Nice ile FC Metz arasındaki maçta kasten sarı kart gördüğü iddia ediliyor. Soruşturma halen devam ediyor.

Wahi, Dünya Kupası'ndan iki hafta önce, 29 Mayıs'ta Fransız polisi tarafından gözaltına alındı. Bu olay, Saint-Etienne'e karşı oynanan ve 4-1 galibiyetle sonuçlanan maçta iki gol atarak Nice'in büyük kahramanı olduğu akşam gerçekleşti.

Devam eden soruşturmaya rağmen, şu anda Fildişi Sahili milli takımıyla birlikte Dünya Kupası’na gitti. Ekvador ile oynanan ilk maçta (1-0 galibiyet), ülkesinin en göze çarpan oyuncularından biriydi. İlk yarıda topu üst direğe çarptırdı.

Birçok kaynağa göre, Fransız Futbol Federasyonu, Nice ile Metz arasındaki Ligue 1 maçıyla ilgili, Wahi’ye sarı kart çıkacağına dair bahislerin yapıldığı şüpheli bahis kalıplarına dair çeşitli ihbarlar almıştı.

The Athletic, FIFA’ya Wahi ile ilgili durum hakkında soru yöneltti, ancak FIFA yanıt vermedi. Fildişi Sahili, bu Dünya Kupası’nın grup aşamasında Almanya ve Curaçao ile karşılaşacak.