Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turuna yükselmeyi başarmış olsa da, Haiti maçı tecrübeli kaleci Yassine Bono için 3 olumsuz istatistikle sonuçlandı.

Grup aşamasının son turunda “Atlas Aslanları”nın 4-2 galibiyetiyle sonuçlanan maçta, Bono kendi kalesine yanlışlıkla topu göndererek Haiti milli takımının ilk golüne neden oldu.

Futbol istatistik ağı “SofaScore”a göre, Faslı kaleci (5,47) puan alarak maçın oyuncuları arasında en kötü ikinci puanı aldı ve bu, uluslararası kariyerindeki en zorlu maçlarından biri oldu.

Olumsuz rakamlar bununla da kalmadı; Bono, Dünya Kupası tarihinde kendi milli takımının kalesine kendi kalesine gol atan dördüncü Faslı oyuncu oldu.

Ayrıca okuyun... Bono, dünyanın devlerine meydan okuyor: "Bir sonraki rakibimiz önemli değil... Hedefimiz herkesi yenmek"

Bu kendi kalesine attığı gol, Dünya Kupası tarihinde Faslı oyuncular tarafından atılan kendi kalesine gol sayısını toplamda dörde çıkardı ve Fas, Meksika’dan sonra Dünya Kupası tarihinde oyuncuları bu rakama ulaşan ikinci milli takım oldu.

Bu istenmeyen rakamlara rağmen Fas milli takımı, Brezilya ile eşit olarak 7 puana ulaşmayı başardı, ancak gol farkı nedeniyle ikinci sıraya geriledi. Takım, turnuvadaki yoluna devam ederken, bireysel hatalarla ilgili tartışmaları, tur atlamayı garantiledikten sonraya erteledi.

Bono, Haiti maçının sayfasını bir an önce kapatmayı ve eleme turlarında alıştığımız seviyesine geri dönmeyi umuyor; zira o, Fas milli takımının en önemli oyuncularından biri ve son yıllarda “Atlas Aslanları”nın elde ettiği birçok başarıda önemli bir rol oynadı.