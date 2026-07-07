Aston Villa, orta saha oyuncusu Amadou Onana’nın Pazartesi günü Dünya Kupası’nda Belçika’nın ABD’yi mağlup ettiği maçta ön çapraz bağ yırtılması geçirmesi nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağının kesinleşmesi üzerine büyük bir darbe aldı.

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, 24 yaşındaki Onana, Belçika'nın kazandığı son 16 turu maçının 21. dakikasında sahayı terk etmek zorunda kaldı ve daha sonra sağ dizine tıbbi destek takmış halde koltuk değnekleriyle yürürken görüldü.

Belçikalı forvet Romelu Lukaku, Belçika'nın 4-1 galibiyetle sonuçlanan maçta ikinci yarının uzatma dakikalarında ülkesinin dördüncü golünü attıktan sonra, 24 numaralı formayı giyen takım arkadaşı Onana'nın formasını havaya kaldırarak kutlama yaptı.

Bu sakatlık, Aston Villa’nın hedefleri açısından büyük bir darbe niteliğinde, özellikle de İspanyol teknik direktör Unai Emery’nin takımın orta sahasını Amadou Onana, Boubacar Kamara ve Yuri Tielemans üçlüsü etrafında şekillendirmeyi planladığı düşünülürse.

Aston Villa yönetimi, bu pozisyon için takviye aramak üzere transfer piyasasına girmek gibi bir planı yoktu, ancak şimdi durumu tamamen yeniden değerlendirmek zorunda kalacak.

"The Athletic", geçtiğimiz Haziran ayında, Aston Villa orta saha oyuncusu Boubacar Kamara'nın, geçtiğimiz Ocak ayında dizinden sakatlandıktan sonra, yeni sezon hazırlıklarının başlamasına kadar tam fiziksel formuna kavuşmayı hedeflediğini bildirmişti.

Kamara, 10 Ocak'ta oynanan İngiltere Kupası üçüncü turunda Aston Villa'nın Tottenham Hotspur'u yendiği maçın ilk dakikalarında sol dizindeki arka çapraz bağında yırtık yaşamasından bu yana hiçbir maçta forma giymedi.

Onana, 2024 yazında Everton’dan Aston Villa’ya katılmıştı ve kulüp formasıyla 72 maça çıkmıştı. Geçen sezon, Aston Villa’nın Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanıp Şampiyonlar Ligi’ne yükseldiği sezonda, tüm turnuvalarda 38 maçta forma giymişti.

Belçika milli takımı, Pazartesi günü turnuvanın ev sahibi ABD milli takımını mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmeyi başardı. Belçika, önümüzdeki Cuma günü çeyrek finalde İspanya milli takımıyla karşılaşacak.