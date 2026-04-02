Mısır Futbol Federasyonu, Mısır Milli Takımı oyuncusu İslam İsa'nın dizindeki çapraz bağında yırtık olduğunu açıkladı. Bu durum, 3 aydan az bir süre sonra ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğinin kesinleştiği anlamına geliyor.

30 yaşındaki İslam İsa, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında dün akşam Salı günü Espanyol Stadyumu'nda oynanan ve golsüz berabere biten İspanya ile oynanan hazırlık maçında dizinden ciddi bir sakatlık geçirdi.

Mısır milli takımının teknik direktörü Hossam Hassan, 68. dakikada İssa'yı oyundan almak ve yerine Haytham Hassan'ı oyuna sokmak zorunda kaldı.

İsa, dün Çarşamba günü yaptığı basın açıklamalarında, dizindeki çapraz bağının koptuğuna dair haberlerin doğru olmadığını belirterek, Kahire'ye döner dönmez tıbbi muayeneye gireceğini söyledi.

Ancak Futbol Federasyonu Perşembe günü yayınladığı resmi açıklamada, Ceramica Cleopatra oyuncusunun çapraz bağ yırtığı geçirdiğini doğruladı. Bu durum, Dünya Kupası'nda yer alamayacağı anlamına geliyor, zira bu tür sakatlıkların iyileşmesi genellikle 6 aya kadar sürüyor.

Futbol Federasyonu açıklamasında, "Mısır milli takımının Kahire'ye varışının ardından İslam İsa'nın hemen röntgen çekilmesine yönlendirilmesi sonucunda, sol dizindeki ön çapraz bağında yırtık olduğu tespit edildi" dedi.

İslam İssa'nın yokluğu, Dünya Kupası öncesinde Hossam Hassan'ın planlarını altüst edecek gibi görünüyor. Seramica Cleopatra oyuncusu, Firavunlar kadrosunda yerini hak ettiğini kanıtlamıştı.

Hassan, İslam İssa'nın yeteneklerine güvenerek, kaptan Muhammed Salah'ın yokluğunda, geçtiğimiz ara dönemde Suudi Arabistan ve İspanya ile oynanan hazırlık maçlarında ona Mısır milli takımının ilk onbirinde yer alma şansı verdi.

İsa bu fırsatı iyi değerlendirerek kendini en iyi şekilde gösterdi; Firavunlar'ın Suudi Arabistan'a attığı dört golün birinde gol attı ve İspanya karşısında da iyi bir performans sergiledi.

İsa, Mısır milli takımında 6 maçta forma giydi ve Suudi Arabistan'a attığı gol, şu ana kadar uluslararası düzeyde attığı tek gol olarak kayıtlara geçti.