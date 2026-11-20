Bayern Münih, İngiliz yıldızı Harry Kane'in ayak bileğindeki bağlardan birinde yırtık olduğunun kesinleşmesiyle ağır bir darbe aldı. Kane birkaç ay sahalardan uzak kalacak. Öte yandan Köln maçını yarıda bırakmak zorunda kalan Fransız takım arkadaşı Michael Olise'nin sakatlığı da soru işaretleri doğuruyor.

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Sky Sport Almanya'nın haberine göre Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Kane'in tibiofibular bağında yırtık oluştuğunu ve oyuncunun Bavyera ekibinden uzun süre ayrı kalacağını doğruladı.

Kane, 1-1 berabere biten Köln maçının 15. dakikasında ceza sahası içinde Joel Schmied ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlandı ve sonrasında karşılaşmayı tamamlayamadı.

Hakem Robin Braun pozisyonda faul vermedi, VAR da Schmied'in herhangi bir ihlal yaptığı görüşüne varmadı.

Oyuna devam etmeye çalışan Kane, mücadeleyi sürdüremeyince sahayı terk etmek zorunda kaldı.

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İngiliz golcünün maça devam edemeyeceğinin netleşmesinin ardından 20. dakikada yerine Tom Bischof oyuna girdi.

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Eberl, Kane'in yaklaşık 3 aya kadar sahalardan uzak kalacağını açıklarken Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany de İngiliz forvetin birkaç ay forma giyemeyeceğini dile getirdi.

Olise için endişe

Bayern Münih'in dertleri Kane'in sakatlığıyla sınırlı kalmadı. Michael Olise de sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı. Fransız kanat oyuncusu devre arasında soyunma odasında kalırken yerine oyuna giren Tim Binder, Bundesliga'daki ilk maçına çıktı.

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Olise'nin ilerleyen dakikalarda stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrılması, fiziksel durumuyla ilgili endişeleri daha da artırdı.

Vincent Kompany, Sky Sport Almanya'ya yaptığı açıklamada "Bunun yalnızca bir önlem olduğunu düşünüyorum. Umarım Michael gelecek pazartesiden itibaren yeniden sağlıklı olur" dedi.

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Bavyera kulübü, Olise'nin sakatlığının türünü ve muhtemel yokluk süresini belirlemek için gerekli sağlık kontrollerini beklediğinden henüz kesin bir teşhise ulaşmış değil.

Olise'nin oyundan çıkmasının ardından Bayern Münih, Binder, Karl, Braun ve Bischof'tan oluşan ve yaş ortalaması 20,8 olan bir hücum hattıyla sahada kaldı.

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Luis Díaz, Serge Gnabry ve Ismael Saibari'nin sakatlıklarının ardından İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı da Bavyera ekibinin milli aradan sonraki ilk maçında sakatlandı.

Bayern Münih'in eksikleri yalnızca hücum hattıyla sınırlı değil. Takım, kaptanı Manuel Neuer ve bek Alphonso Davies'ten de yoksun.

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Belçikalı teknik adam, kanat oyuncusu Luis Díaz'ın önümüzdeki hafta takıma dönebileceğinin sinyalini vermişti. Bayern Münih, sezonun bir sonraki etabına girmeden önce sakat oyuncularından bazılarını yeniden kazanmayı hedefliyor.