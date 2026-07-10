Suudi Hilal takımı ve taraftarları, “El-Za’im”in kaptanı Salem Al-Dossari başta olmak üzere bazı oyuncuların sakatlıklarının ciddiyetini tıbbi ekibin açıklamasının ardından büyük bir şok yaşadı.

Suudi Milli Takımı’nın son Dünya Kupası finallerindeki katılımında, Al-Hilal’ın ikilisi Salim Al-Dossari ve Hassan Tambakti gibi birçok oyuncu sakatlık geçirdi.

Al-Hilal tarafından yayınlanan açıklamada, Salem Al-Dossari'nin diz tendonundaki sakatlığının takibi için 20 Temmuz Pazartesi günü uzman Dr. Limbaenen tarafından muayene edileceği belirtildi.

Muayene sonuçlarının açıklanmasının ardından cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyup duymayacağı belirlenecek; tedavi ve rehabilitasyon programının ise 6 ila 8 hafta sürmesi bekleniyor.

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Muteeb Al-Harbi ile ilgili olarak ise sağlık ekibi, oyuncunun önümüzdeki günlerde göz ameliyatı geçireceğini ve gelecek spor sezonu hazırlık programına katılmaya hazır olacağını belirtti.

Defans oyuncusu Hassan Tambakti’ye gelince, 2026 Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan Milli Takımı formasıyla oynarken sağ ayağındaki tendonda yırtık meydana gelmesi üzerine yapılan tıbbi tetkikler, 6 ila 7 hafta sürecek bir tedavi ve rehabilitasyon programına ihtiyacı olduğunu ortaya koydu.

Bu tıbbi takip, Al-Hilal’ın gelecek sezona yönelik hazırlıklarının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. Teknik ve sağlık ekipleri, resmi müsabakalar başlamadan önce sakat oyuncuları hazır hale getirmek ve hazırlık durumlarını kontrol etmek için çaba gösteriyor.