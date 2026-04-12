Büyük şok... Al-Nasr ve Al-Akhdoud maçı hakemi, Sadio Mané'nin kırmızı kartını görmezden geldi!

Hakem hataları, Profesyoneller Roshen Ligi'nin atmosferini etkilemeye devam ediyor. Cumartesi günü oynanan El Nasr ile El Akhdud maçı, ligin en tartışmalı anlarından birine sahne oldu.

Al-Nasr, Roshen Profesyonel Ligi'nin 28. haftasında Al-Akhdoud'u 2-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

İkinci yarının 50. dakikasında Senegalli Sadio Mané, Al-Akhdoud oyuncularından birinin ayağına sert bir müdahale yaptı, ancak hakem Al-Nasr'ın yıldızına herhangi bir kart göstermedi.

Ayrıca okuyun... Video... Ronaldo: Al-Hilal ve Al-Ahli ile rekabet bitmedi... Karar aşamalarına hazırız

Bu pozisyonla ilgili olarak, eski Mısırlı hakem Jamal Al-Ghandour, "Al-Muntasif" programında yaptığı açıklamada, hakemin Al-Nasr oyuncusu Sadio Mané'ye kırmızı kart göstermeyi göz ardı ettiğini söyledi.

El-Ghandour, müdahalenin rakip oyuncunun dizine yönelik sert ve pervasız olduğunu ve bu durumun, kendi görüşüne göre tereddüt etmeden doğrudan kırmızı kart gösterilmesini gerektirdiğini açıkladı. Ayrıca, bu pozisyonda sarı kart bile gösterilmemiş olsa bile kararın doğru şekilde alınmadığını belirtti.

Ghandour, yaptığı açıklamayı, yaşananların kendi bakış açısına göre açık bir hakem hatası olduğunu ve durumun daha hassas ve kararlı bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayarak sonlandırdı. Liderlikte olmasına rağmen... Suudi Al-Nassr teknik direktörü hakemlere ateş püskürdü!