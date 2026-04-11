Büyük şok... Al-Hilal Hastanesi'ne, Al-Sadd maçı öncesinde yeni bir hasta yatırıldı

Al-Hilal, sezonun son derece kritik bir döneminde, önümüzdeki Pazartesi günü oynanacak olan Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Al-Sadd ile yapacağı beklenen karşılaşma öncesinde yeni bir darbe aldı.

Al-Hilal, birkaç saat önce Muhammed Kano ve Malcom de Oliveira'nın arka kaslarında sakatlık yaşadığını açıklamış ve bu iki oyuncunun Al-Sadd maçında forma giyemeyeceği kesinleşmişti. Ayrıntıları okuyun

Al-Hilal, Cumartesi akşamı yaptığı yeni bir tıbbi açıklamada, Senegalli Kalidou Koulibaly'nin ön kasında sakatlık geçirdiğini ve Cidde'ye giden takım kafilesiyle birlikte seyahat edemeyeceğini açıkladı.

Oyuncu, yaralanmanın ciddiyetini belirlemek ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını tespit etmek için Cumartesi akşamı röntgen çekilecek. Bu durum, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin planlarına büyük bir darbe vurdu.

Al-Hilal, başta Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash ve Youssef Akçişik olmak üzere bir dizi önemli oyuncunun yokluğundan muzdarip.