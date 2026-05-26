Büyük şok: 92 milyon euro değerindeki oyuncu Dünya Kupası kadrosuna çağrılmadı

Jhon Durán, Kolombiya milli takımına çağrılmadı. Zenit St. Petersburg’un forveti, bu nedenle önümüzdeki ay düzenlenecek Dünya Kupası’na katılmayacak.

Milli takım teknik direktörü Néstor Lorenzo, Pazartesi akşamı Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Durán, 26 kişilik listede yer almadı.

Kolombiya milli takımında 17 kez forma giyen oyuncu, uzun süre ülkesinin en büyük yeteneği olarak görülüyordu, ancak son yıllarda formundan uzaklaştı.

Durán, Chicago Fire FC'de büyük çıkışını yaptı ve kulüp, 2023 yılında onu rekor bir bedel olan 29,5 milyon avroya Aston Villa'ya sattı.

Aston Villa'da büyük bir etki yarattı. Öyle ki, Al-Nassr onu 92 milyon avroya transfer etmeye karar verdi. Ancak Al-Nassr'da yarım sezonun ardından ona yer kalmadı.

Bunun üzerine Suudi kulübü onu kiralamaya karar verdi. Önce Fenerbahçe'ye, bu sezon ise Zenit'e. Türkiye'de altı ayda beş gol attı.

Rusya'da ise işler henüz yolunda gitmiyor. Son altı ayda Zenit formasıyla sadece dokuz kez sahaya çıktı. Kulüp adına iki gol attı.

Bu vasat sezon nedeniyle milli takım teknik direktörü onu kadroya almamaya karar verdi. Lorenzo, Luis Suarez (Sporting Portugal) ve Jhon Córdoba (FK Krasnodar) tercih etti.