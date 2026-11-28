Schalke, kulüp içindeki dengeleri altüst etme tehlikesi taşıyan ağır bir darbe aldı. Paderborn karşısında 1-8'lik felaket bir yenilgiye uğrayan ekip, savunmadaki belirgin çöküşü gözler önüne serdi ve krizden çıkıp çıkamayacağına dair şüpheleri yeniden alevlendirdi. Bu sonuç, ezeli rakip Borussia Dortmund ile 6 Aralık'ta oynanacak merakla beklenen karşılaşmadan yalnızca birkaç gün önce geldi.

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Rakibinin çöküşünü iyi değerlendiren Paderborn, oyuna hükmederek Schalke'ye ağır bir yenilgi yaşattı. Bu sonuç, Miron Muslic önderliğindeki teknik ekip üzerindeki baskıyı artırdı. Muslic, maç öncesinde kazanmak istediklerini açıklamıştı ancak takımının sahadaki performansı bu sözlerden çok uzak kaldı ve ev sahibine ayak uydurmakta açıkça zorlandı.

Schalke'nin çilesi 21. dakikada başladı. Obermair'in serbest vuruştan yaptığı ortada Schiller'in kafayla indirdiği topu Jano ter Horst ağlara gönderdi ve Paderborn'u öne geçirdi.

Stefano Marino, Steven Tigges'in pasıyla 39. dakikada farkı ikiye çıkardı. Aynı oyuncu, ilk yarının uzatma dakikalarının dördüncüsünde üçüncü golü de kaydetti.

Schalke devre arasından önce farkı azaltabilirdi. 5 maçtır ilk kez ilk 11'de başlayan Dzeko net bir fırsatı kaçırdı, iki dakika sonra da Adamu bir başka pozisyonu değerlendiremedi. Soyunma odasına üç gollük farkla giren takımın sıkıntıları sürerken hücumdaki etkinliğinin düştüğüne dair işaretler de belirgindi. Ekip, ilk 11 haftada yalnızca altı gol atabilmişti.

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İkinci yarının başlangıcı da durumun düzeleceğine dair hiçbir işaret vermedi. Tigges 55. dakikada dördüncü golü attı, yalnızca iki dakika sonra Marino beşinci golü kaydederek hat-trick'ini tamamladı.

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Schalke'nin tek golünü 59. dakikada Adil Aouchiche attı. Bu gol, takımın bu sezon ligdeki altıncı golü oldu ancak ne maçın gidişatını değiştirdi ne de Paderborn'un üstünlüğünü azalttı.

Schalke filelerine goller yağmaya devam etti. Deniz Zeitler 73. dakikada Paderborn'un altıncı golünü kaydetti, Gabriel Vidovic 85. dakikada penaltıdan yedinci golü attı. Gol şölenini uzatma dakikalarının altıncısında Felix Götze noktaladı ve maç 8-1 sona erdi. Bu, takımın son dönemde aldığı en ağır yenilgilerden biri oldu.

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Bu sonuç, özellikle Hoffenheim'a 2-1 kaybedilen ve Stuttgart ile golsüz berabere kalınan maçların ardından Schalke'deki tabloyu daha da kararttı. Bu sonuçlar takımın krizi aşmasına yardımcı olmadığı gibi, 6 Aralık'taki Ruhr derbisinde Dortmund ile oynanacak maç öncesinde durumu daha da karmaşık hale getirdi. Bu yenilgi, teknik ekip ile oyuncuları son derece zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Merakla beklenen karşılaşmaya çöken bir özgüven ve artan taraftar baskısı altında çıkmamak için dengeyi bir an önce yeniden bulmaları gerekiyor.