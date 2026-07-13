"Büyük skandal"... Balugon kartının iptal edilmesiyle ilgili şok edici bir gelişme

İngiliz basınında yer alan araştırmalar, FIFA’nın Amerikalı forvet Folarin Balogun’un cezasını kaldırma yönündeki tartışmalı kararıyla ilgili şok edici ayrıntıları ortaya çıkardı ve bu kararın, Disiplin Komitesi’nin diğer üyelerinin katılımı olmaksızın tek bir yetkili tarafından alındığını doğruladı.

İngiliz "The Times" gazetesi, 18 üyeden oluşan komitenin Bosna-Hersek maçındaki kırmızı kartını tartışmak üzere toplanmasına rağmen, FIFA Disiplin Komitesi Başkanı Muhammed El-Kamali'nin Monaco oyuncusunun cezasını tek başına kaldırmaya karar verdiğini bildirdi.

Balugun, grup aşamasındaki Bosna-Hersek maçında kırmızı kart görmüştü, ancak FIFA, yaklaşık 10 gün önce ev sahibi ABD'nin 1-4 mağlup olduğu Belçika ile oynanan son 16 turu maçında oynamasına izin vermişti; bu karar, şiddetli eleştirilere yol açmıştı.

Kriz, ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahalesiyle daha da şiddetlendi. Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile şahsen görüştüğünü sözlü olarak doğrulayarak, 25 yaşındaki oyuncuya uygulanan cezanın yeniden gözden geçirilmesini talep etti ve Balojun’un davranışlarının herhangi bir cezayı gerektirmediğini vurguladı.

Trump, FIFA’dan görüntüleri yeniden incelemesini istediğini açıkladı ve kararın doğrudan iptal edilmesini talep etmediğini belirtti; ancak açıklamaları futbol camiasında geniş çaplı bir tepki dalgasına yol açtı. Bu durum, Uluslararası Futbol Federasyonu’nu, kararın “bağımsız bir şekilde” alındığını vurgulayan savunma niteliğinde bir açıklama yayınlamaya itti.

Ancak kararın tamamen Kamali tarafından tek başına alındığının ortaya çıkması, cezasının kaldırılmasını haklı göstermek için disiplin yönetmeliğinin 27. maddesine dayanan Disiplin Komitesi’nin meşruiyeti hakkında ciddi soru işaretleri doğurdu; bu, türünün ilk örneği olan bir emsal teşkil ediyor.

Dikkat çeken bir gelişmede ise FIFA, Balugon’un kararından birkaç gün sonra, Fransız Futbol Federasyonu’nun Michael Oulissi’nin Paraguay maçında gördüğü sarı kartı itiraz etmek için sunduğu başvuruyu reddetti; bu da kuralların uygulanmasında çifte standart uygulandığına dair şüpheleri derinleştirdi.

Bu skandal, 2026 Dünya Kupası’ndaki hakemlik ve idari kararların tarafsızlığına gölge düşürüyor ve kararın alınma sürecine ilişkin kapsamlı bir soruşturma yapılması ve siyasi baskıların FIFA üzerindeki etkisinin araştırılması yönündeki taleplerin önünü açıyor.