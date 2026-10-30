Thierry Henry, Harry Kane’in tarihî Ballon d’Or zaferinin ardından golcü oyuncuya övgüler yağdırarak onu eksiksiz bir oyuncunun kusursuz örneği olarak nitelendirdi. Efsanevi forvet, saha dışındaki çalışmalarıyla Socrates Ödülü’ne layık görülen Arsenal yıldızı Bukayo Saka’yı da övdü.

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İngiliz ikiliye takdir

Henry, Ballon d'Or töreninde aldıkları son ödüllerin ardından İngiliz ikili Kane ve Saka'ya duyduğu hayranlığı dile getirdi. Kane, futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazanırken Saka, insani yardım çalışmalarıyla takdir gördü.

Yakın zamanda verdiği bir röportajda Fransız efsanevi forvet, iki oyuncunun da dünya sahnesinde ödüllendirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Henry, Kane'in yılmaz çalışma azmini ve Saka'nın örnek karakterini, kazandıkları ödüllerin ardındaki temel etkenler olarak gösterdi.

Kane eksiksiz bir futbolcu

Henry, Bayern'in forveti Kane'den özellikle övgüyle söz etti. Kariyerinin başlarında çeşitli takımlarda kiralık oynamasından dünya futbolunun zirvesine uzanan dikkat çekici yolculuğuna işaret etti.

“Harry Kane bu ödülü sonuna kadar hak etti. Çalışma azminin mükemmel bir örneği. Çocuklarınıza dönüp ‘Çok çalışınca neler olduğuna bakın’ diyebilirsiniz,” diyen Henry, Betway'e şöyle konuştu: “Kiralık olarak oynadığı bütün takımlara bakın: Leicester, Millwall, Norwich.”

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“O tam bir golcüydü. Nasıl geliştiğine, nasıl akıllı bir oyuncuya dönüştüğüne, orta sahaya nasıl geldiğine bakın. Savunma yapıyor, hücum ediyor, geriye gelip iki stoperin arasında topu alıyor.”

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Futbol zekâsı ve alçakgönüllülük

Kane'in taktiksel gelişimine de değinen Henry, İngiltere kaptanının oyunu çoğu oyuncudan daha iyi okuduğunu belirterek şunları söyledi: “Bayern'in bir korner sırasında ileride üç oyuncu bıraktığını fark ederek kale vuruşlarını kullanıyor. Oyunu herkesten önce görüyor.

“Eksiksiz bir futbolcu. Bu yüzden Ballon d'Or'u sonuna kadar hak etti. Bu ödül, çalışarak geçirdiği kariyerinin karşılığı. Buna büyük saygı duymak gerekir.”

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Eski Arsenal forveti, Saka'nın dayanışma alanındaki üstün çalışmaları ödüllendiren Sokrates Ödülü'nü kazanmasından da aynı ölçüde memnundu. Henry, kanat oyuncusunun ödülü kabul ederken yaptığı duygusal konuşmayı ve gözlerden uzak yaşamındaki mütevazı tavrını övdü.

Henry, “Konuşmasında o mektubu okurken ne kadar duygulandığını gördünüz. Benim tanıdığım Bukayo Saka işte bu,” dedi. “Alçakgönüllü, çevresinde iyi insanlar var, ailesi olağanüstü, hayat arkadaşı da öyle.”

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Kulüpleri ve ülkeleri için çıtayı yükseltiyorlar

Kane ve Saka şimdi sırasıyla Bayern ve Arsenal formalarıyla lig mücadelelerine yeniden odaklanacak. Kane, Bayern'in Bundesliga şampiyonluğu mücadelesinde hücuma öncülük ederken Saka, Arsenal'in büyük kupaları kazanma hedefinde kilit rol oynamayı sürdürüyor.

Yeni ödülleriyle İngiliz ikili, sezon ilerledikçe hem kulüpleri hem de millî takım için en yüksek standartları belirlemeye şüphesiz devam edecek.