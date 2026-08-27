Uluslararası ve Avrupa futbol federasyonları arasındaki savaş, artık kapalı kapılar ardında yürütülen bir nüfuz mücadelesi olmaktan çıktı; zira "UEFA", Gianni Infantino ve bizzat FIFA'ya karşı doğrudan cezai işlem başlatarak futbol tarihinin en büyük hukuki bombasını patlatmaya karar verdi.

Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Infantino'ya yöneltilen suçlama şu şekilde özetleniyor: Dünyanın en kutsal turnuvaları olan erkekler ve kadınlar Dünya Kupası'nı, bir yılı aşkın süredir karanlıkta örülen ve kimsenin haberi olmayan gizli bir anlaşmayla özel yatırımcılara satmaya çalışmak.

İngiliz Yayın Kuruluşu BBC Sport'un yayımladığı özel belgeler, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"nın, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" ve başkanı Gianni Infantino'ya karşı İsviçre'de resmen cezai hukuki işlem başlattığını ortaya koydu.

Bu benzeri görülmemiş tırmandırma adımı, FIFA'nın büyük turnuvalarının ticari haklarından bir kısmının özel sektör yatırımcılarına satılmasını öngören ve daha sonra iptal edilen tartışmalı planın gölgesinde geldi.

Belgeler, UEFA'nın, İsviçre yargısı önünde hem Infantino hem de FIFA aleyhine açılan cezai davada kullanılmak üzere delil ve belge elde etmek için resmi bir talepte bulunduğunu gösterdi.

UEFA'nın sunduğu ve Avrupa futbolunun kulislerindeki şokun boyutunu gözler önüne seren talebin metninde şu ifadelere yer verildi: "28 Temmuz 2026'da, FIFA Konseyi'ne, Avrupa Futbol Federasyonu'na, diğer kıta federasyonlarından herhangi birine veya FIFA'nın 211 üye federasyonundan herhangi birine danışmaksızın, FIFA adına hareket ettiği öne sürülen Infantino, erkekler ve kadınlar Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nın ticari haklarını yeni bir bağlı şirkete devretme planını açıkça duyurdu: FIFA Forward Enterprise (FFE)."

Talepte sert bir suçlayıcı üslupla şu ifadeler ekleniyor: "Infantino'nun açıklaması, kendisinin ve küçük bir komplocular grubunun hazırladığı ve bir yılı aşkın süredir gizlice geliştirdikleri söylenen bir planın kamuoyuna açıklanması niteliğindeydi."

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Bu suçlamalar, Infantino'nun FIFA başkanlığını üstlenmesinden bu yana karşılaştığı en ağır suçlamalar olarak kabul ediliyor; zira UEFA, onu bireysel olarak hareket etmek ve FIFA Genel Kurulu'ndan herhangi bir yetki almaksızın dünya futbolunun mirasını satmak suçlamasıyla doğrudan İsviçre cezai yargısıyla karşı karşıya getiriyor.