Barcelona, yıldız orta saha oyuncusu Rodri'nin Avrupa kupalarındaki bir maçta kas sakatlığı geçirdiği haberiyle önemli bir darbe aldı. İspanyol millî futbolcu bu hafta oyundan çıkmak zorunda kalırken Hansi Flick, ülke içindeki kritik bir maç öncesinde kadro seçimi konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı.

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Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin ardından orta saha oyuncusu forma giyemeyecek

Barcelona sağlık ekibi, Rodri'nin Atletico Madrid ile oynanacak lig maçında forma giyemeyeceğini doğruladı. Madrid doğumlu 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Barcelona'nın salı günü Camp Nou'da Unai Emery'nin Aston Villa'sını Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 gibi farklı bir skorla yendiği maçta sağ bacağında hissettiği rahatsızlık nedeniyle devre arasında oyundan alınmıştı. Rodri, çarşamba sabahı tetkiklerden geçti.

Barcelona, yayımladığı resmî sağlık açıklamasında sorunun niteliğini netleştirdi: “A takım oyuncumuz Rodrigo Hernandez, dün Aston Villa'ya karşı oynanan maçta hissettiği kas rahatsızlığının ardından tıbbi tetkiklerden geçti. Tetkikler, sağ bacağındaki biceps femoris kasında küçük bir sakatlık olduğunu doğruladı. Gelecek pazar Atletico Madrid'e karşı oynanacak maçta forma giyemeyecek. Kesin iyileşme süresi, sakatlığın seyrine göre belirlenecek.” Açıklamada bu bilgiler doğrulandı.

Flick'in taktik düzenine büyük darbe

Flick, Spotify Camp Nou'daki maçın bitiş düdüğünün hemen ardından olası soruna işaret etmişti. Basın mensuplarına konuşan Alman teknik direktör, 30 yaşındaki oyuncuyu devre arasında neden değiştirdiğini şöyle açıkladı: “Rodri'yi hafif bir rahatsızlık hissettiği için oyundan aldım.”

Rodri'nin mevcut sistemdeki büyük önemi göz önüne alındığında, sakatlığın zamanlaması Barcelona için özellikle can sıkıcı. Ağustos ayının sonlarında Athletic Club'a karşı ilk maçına çıktığından beri İspanyol oyuncu, ilk 11'in neredeyse değişmez isimlerinden biri oldu.

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Rodri, Flick'in tercih ettiği çift ön libero düzeninde Pedri ile güçlü bir ortaklık kurdu. Maçların temposunu belirleme ve topu geri kazanma becerisi, onu kadronun vazgeçilmez isimlerinden biri hâline getirdi.

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Barcelona'nın kadro derinliği zorlanıyor

27 Ağustos'ta Athletic Bilbao'ya karşı Barcelona formasıyla ilk maçına çıkmasından bu yana eski Manchester City yıldızı, LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde 14 maçta 945 dakika oynadı. Bu maçların 11'ine ilk 11'de başladı ve yeni takımına uyum sağladığı süreçte yalnızca Elche karşılaşmasını kaçırdı. 30 yaşındaki oyuncu, sürekli sahada olmasının yanı sıra bir gol ve bir asistle hücumda da katkı sağlayarak Barcelona'nın orta sahadaki hâkimiyetini güçlendirdi.

Rodri'nin yokluğu, Barcelona'da önemli isimlerin yer aldığı sakatlar listesi zaten kalabalıkken geldi. Kulüp, Roony, Andreas Christensen, Dani Olmo, Eric Garcia, Jules Kounde ve Xavi Espart'ın da forma giyemediği zorlu bir dönemden geçiyor.

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LaLiga zirvesinde kritik mücadele

Barcelona, 30 puanla LaLiga'nın zirvesinde yer alıyor. İkinci sıradaki Atletico Madrid'in 28 puanı bulunuyor; iki takım arasındaki yalnızca iki puanlık fark, yaklaşan karşılaşmayı şampiyonluk yarışında kritik bir dönemeç hâline getiriyor. Real Madrid ise 27 puanla üçüncü sırada, zirve mücadelesi kızışırken iki takımdan birinin olası puan kaybından yararlanmayı bekliyor.