Büyük Rakamlar Gecesi… Kane, Ronaldo’nun peşinde; Bellingham ise nadir bir başarıya imza atmayı hayal ediyor

İngiltere ve Arjantin milli takımları, bu akşam Çarşamba günü oynanacak 2026 Dünya Kupası yarı final maçında sadece finale yükselme bileti için mücadele etmeyecek; bu maç aynı zamanda “Üç Aslan”ın yıldızları Harry Kane ve Jude Bellingham için İngiliz futbolu ve Dünya Kupası tarihine yeni sayfalar yazma konusunda altın bir fırsat sunuyor.

İkili, İngiltere milli takım tarihinin en iyi hücum ikililerinden birini oluşturuyor. Takımın yarı finale yükselmesinde en büyük rolü üstlenen bu ikili, Arjantin maçında kırılabilecek bir dizi rekorun da merkezinde yer alıyor.

Kane ve Bellingham, eşi benzeri görülmemiş bir başarı peşinde

Squadka'ya göre, Harry Kane ve Jude Bellingham'ın bu Dünya Kupası'nda 6'şar golü bulunuyor ve ikili tarihi bir başarıya çok yakın. Her ikisi de bir gol daha atarsa, tek bir büyük turnuvada 6'dan fazla gol atan ilk İngiliz futbolcu olacak.

İkili, İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda attığı 13 golün 12'sini kaydetti. Ayrıca her ikisi de, 1986 Dünya Kupası’nda Gary Lineker ve 2018 Dünya Kupası’nda Harry Kane’in kendi adına kaydettiği, bir büyük turnuvada en fazla gol atan İngiliz oyuncu rekorunu (6 gol) egale etti.

Squawka, mevcut turnuvanın, bir milli takımda iki oyuncunun da aynı turnuvada 6 veya daha fazla gol attığı Dünya Kupası tarihindeki ilk turnuva olduğunu ekledi; İngiltere milli takımının önünde ise muhtemelen iki maç daha bulunuyor.

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Kane, tarihsel golcü listesinde Ronaldo'nun peşinde

Harry Kane’in hedefleri İngiltere’yi finale taşımakla sınırlı değil; aynı zamanda Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncularının peşinde de devam ediyor.

İngiltere kaptanı, Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 14'e çıkardı ve 15 golü bulunan Brezilyalı efsane Ronaldo Nazário'ya yetişmek için sadece bir gole ihtiyacı var.

Tarihsel listede Kane'in önünde sadece 4 oyuncu yer alırken, şu anda Alman Gerd Müller ile beşinci sırada eşit durumda ve Alman rekor sahibi Miroslav Klose'ye (16 gol) sadece iki gol uzaklıkta.

Lionel Messi, 21 golle günümüzün en çok gol atan oyuncuları listesinin başında yer alırken, onu 20 golle Fransız Kylian Mbappé takip ediyor.

Bellingham, orta saha oyuncuları için nadir görülen bir rekoru hedefliyor

Öte yandan, Jude Bellingham'ın Dünya Kupası'nda nadir görülen bir tarihe adını yazdırma şansı var.

Squadka, Real Madrid oyuncusunun turnuva tarihinde 3 farklı maçta 2 veya daha fazla gol atan ikinci orta saha oyuncusu olabileceğini ve böylece Perulu Teófilo Cubillas'ın rekoruna eşitlenebileceğini belirtti.

Bellingham, Meksika ve Norveç ile oynanan son iki maçta ikişer gol atarak, turnuvanın en öne çıkan yıldızlarından biri olmasını sağlayan olağanüstü performansını sürdürdü.