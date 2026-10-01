Mısır Millî Takımı'nın uluslararası ara döneminde kurduğu kampından yeni bir oyuncu daha ayrıldı; bu ayrılık, Türk ekibi Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'ın da aynı kamptan ayrılmasından günler sonra geldi.

Salah, Mısır Millî Takımı'nın kampından, golsüz berabere sona eren Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki Angola maçının ardından ayrıldı; oyuncu bu karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan alınmıştı.

Mısır Futbol Federasyonu, Salah'ın kamptan ayrıldığını ve aynı elemelerdeki Güney Sudan maçının üzerinde oynayamayacağı "tartan" zeminli bir sahada oynanması nedeniyle bu maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Bugün perşembe günü ise Fransız ekibi Nice, oyuncusu Muhammed Abdülmunim'in, Güney Afrika ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde iki taraf arasındaki karşılıklı mutabakatla Mısır Millî Takımı kampından ayrıldığını duyurdu.

Muhammed Abdülmunim, son kampta Mısır Millî Takımı kadrosuna katılmış ancak Angola karşısında forma giymemiş ve "tartan" zeminli sahada sakatlanma endişesi nedeniyle Güney Sudan'a gitmemişti.

Nice, bugün yayımladığı resmî açıklamada şunları ifade etti: "Mısır Millî Takımı heyetiyle karşılıklı mutabakatla, Muhammed Abdülmunim, fiziksel formunu ve sağlığını korumak amacıyla millî takım kampından ayrılmıştır."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Bu karar, Afrika Uluslar Kupası eleme maçının oynandığı şartlar, özellikle suni çim zemin ve oyuncunun sağlığını riske atmama yönündeki ortak istek göz önünde bulundurularak birlikte alınmıştır."

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Nice, tüm millî oyuncuları gibi Muhammed'in de ülkesinin millî takımına katılabilmesi ve onu mümkün olan en iyi şartlarda temsil edebilmesi için, sağlıklarına, iyileşmelerine ve fiziksel bütünlüklerine özel bir önem göstererek elinden gelen her şeyi yapmaktadır."

Açıklama şöyle sona erdi: "Kulüp, Mısır Millî Takımı heyetine karşılıklı mutabakat ve anlayışları için, ayrıca bu kamp süresince Muhammed'le yürüttükleri çalışma için teşekkür etmek ister. Muhammed artık, gelecek zorlu mücadelelere en iyi şartlarda hazırlanmak üzere Nice'teki çalışmalarına devam edecektir."

Ancak olayın dikkat çeken yönü, Muhammed Abdülmunim'in kamptan ayrıldığı haberini duyuranın Nice olması ve bu satırların yazıldığı ana kadar Mısır Futbol Federasyonu'nun herhangi bir açıklama yapmamasıdır.

Kendi cephesinde medya mensubu Ahmed Şubeyr, radyoya yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Muhammed Abdülmunim, Güney Afrika maçında da (önümüzdeki pazar) yer almayacak. Çok açık bir şekilde, Muhammed Abdülmunim ile teknik ve idari heyet arasında bir küslük, hem de büyük bir küslük var."

Şubeyr şöyle devam etti: "Konunun büyük ölçüde tırmanması yerine, millî takımın teknik heyeti ile Abdülmunim arasında erken sonuçlanmasını temenni ediyorum; çünkü ona kızgınlar ve haklılar."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben hiçbir oyuncuya haksızlık etmem, ancak teknik heyetin Muhammed Abdülmunim'e kızmakta hakkı var. Oyuncudan, anlaşmazlığı ve kızgınlığı sona erdirmek için inisiyatif almasını rica ediyorum; çünkü ona ve millî takımdaki tüm oyunculara ihtiyacımız var."

Teknik heyetin öfkesi, Abdülmunim'in Güney Sudan maçında oynamayı reddetmesine, Nice'ten onun bu maçtan çıkarılmasını talep eden bir yazının gelmesine ve ardından şimdi de kulüp ile millî takımın teknik heyeti arasındaki görüşmelerin ardından kamptan ayrılmasına dayanıyor.



