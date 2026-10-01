Büyük öfke ve kapıda bir kriz: Mohamed Salah'ın ardından bir oyuncu daha Mısır kampından ayrıldı

Mısır Millî Takımı'nın uluslararası ara dönemde kurulan kampından yeni bir oyuncu daha ayrıldı; bu ayrılık, Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın kamptan ayrılmasından birkaç gün sonra geldi.

Salah, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde golsüz berabere sonuçlanan Angola maçının ardından Mısır Millî Takımı kampından ayrıldı ve bu karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan alınmıştı.

Mısır Futbol Federasyonu, aynı elemelerdeki Güney Sudan maçının Salah'ın oynayamayacağı "tartan" zeminli bir sahada oynanacak olması nedeniyle, Salah'ın kamptan ayrıldığını ve bu maçta forma giymeyeceğini açıkladı.

Bugün perşembe günü ise Fransız kulübü Nice, oyuncusu Muhammed Abdülmunim'in Güney Afrika ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde iki taraf arasındaki karşılıklı mutabakatla Mısır Millî Takımı kampından ayrıldığını açıkladı.

Muhammed Abdülmunim, son kampta Mısır Millî Takımı'nın kadrosuna katılmış ancak Angola karşısında forma giymemiş; "tartan" zeminli sahada sakatlanma endişesi nedeniyle Güney Sudan'a da gitmemişti.

Nice bugün yaptığı resmî açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Mısır Millî Takımı ekibiyle varılan karşılıklı mutabakat çerçevesinde, Muhammed Abdülmunim fiziksel kondisyonunu ve sağlığını korumak amacıyla millî takım kampından ayrılmıştır."

Açıklama şöyle devam etti: "Bu karar, Afrika Uluslar Kupası elemeleri maçının oynandığı koşullar, özellikle de suni çim zemin göz önünde bulundurularak ve oyuncunun sağlığını riske atmama yönündeki ortak isteğe bağlı olarak birlikte alınmıştır."

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı: "Nice, Muhammed'in de tüm millî oyuncuları gibi, sağlıklarına, iyileşmelerine ve fiziksel bütünlüklerine özel bir önem göstererek, ülkesinin millî takımına katılıp onu mümkün olan en iyi koşullarda temsil edebilmesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır."

Açıklama şöyle sona erdi: "Kulübümüz, karşılıklı mutabakat ve anlayışları ile bu süreçte Muhammed'le yürüttükleri çalışmalar için Mısır Millî Takımı ekibine teşekkür etmek ister. Muhammed artık, önündeki zorluklara en iyi koşullarda hazırlanmak amacıyla Nice ile çalışmalarına devam edecektir."

Ancak işin dikkat çekici yanı, Muhammed Abdülmunim'in kamptan ayrıldığı haberini duyuranın Nice olması; Mısır Futbol Federasyonu ise bu satırların yazıldığı ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan medya mensubu Ahmed Şubeyr, radyo açıklamalarında şunları söyledi: "Muhammed Abdülmunim, Güney Afrika maçında da (önümüzdeki pazar) yer almayacak ve çok net bir şekilde Muhammed Abdülmunim ile teknik ve idari heyet arasında büyük bir dargınlık var."

Şubeyr sözlerine şöyle devam etti: "Konunun büyümesi yerine, millî takımın teknik heyeti ile Abdülmunim arasında bir an önce çözülmesini diliyorum, çünkü ona kırgınlar ve bunda da haklılar."

Şunları da ekledi: "Ben hiçbir oyuncuya haksızlık etmem, ancak teknik heyetin Muhammed Abdülmunim'e kızmakta hakkı var. Oyuncunun da bu anlaşmazlığı ve kırgınlığı sona erdirmek için inisiyatif almasını rica ediyorum, çünkü ona ve millî takımdaki tüm oyunculara ihtiyacımız var."

Teknik heyetin öfkesi, Abdülmunim'in Güney Sudan maçında oynamayı reddetmesine, Nice'ten gelen ve onun bu karşılaşmanın kadrosundan çıkarılmasını talep eden bir yazıya, ardından da şimdi kulüp ile millî takımın teknik heyeti arasındaki görüşmelerin ardından kamptan ayrılmasına dayanıyor.



