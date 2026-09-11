Barcelona kulübü, Mısırlı forveti Hamza Abdülkerim'in sözleşmesini 30 Haziran 2030'a kadar resmen uzattığını duyurdu. Katalan kulübü, oyuncunun yeni sezon hazırlık dönemindeki dikkat çekici çıkışının ardından geleceğine dair endişelere böylece son vermiş oldu.

Barcelona, Hamza'nın kulüple bağını uzatmak için anlaşmaya vardığını doğruladı. Bu adım, oyuncunun menajeri Cristian Emile ile yürütülen görüşmelerin ardından geldi ve söz konusu haber, son günlerde İspanyol basını tarafından öngörülmüştü.

Barcelona bu adımla, Hans Flick önderliğindeki teknik ekibin, umut vadeden Mısırlı oyuncunun yeteneklerine olan güvenini teyit etmiş oldu. Zira A takımda parlak bir gelecek onu bekliyor ve gerçek santrfor mevkisi için Brezilyalı ikiliye, yani yeni transfer Gabriel Jesus ile bu sezonun başından beri bu mevkide parlayan Raphinha'ya karşı güçlü bir şekilde mücadele edecek.

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Hamza'nın değerini yükselten 4 gol

Barcelona yönetimi, Mısırlı forvetin hazırlık döneminde güçlü bir şekilde dikkatleri üzerine çekmesinin ardından, birkaç haftadır sözleşme koşullarını iyileştirmenin gerekliliğini fark etmişti.

Hamza, 5 maçta 4 gol kaydederek hazırlık turnesini Barcelona'nın en golcü oyuncusu olarak tamamladı. Böylece kendisini güçlü bir şekilde ortaya koydu ve kulüp yetkililerini onu hızla güvence altına almak için harekete geçmenin gerekliliğine ikna etti.

Ancak Barcelona'nın acele etmesinin tek nedeni onun parlak performansı değildi; durum aynı zamanda oyuncunun Katalan kulübüne transferini çevreleyen özel koşullarla da ilgiliydi.

Ahly'den Barcelona'ya 1,5 milyon euro karşılığında

Hamza, Ahly'den Barcelona'ya, kulübün yedek takımında kiralık olarak 6 ay geçirdikten sonra gelmişti. Ardından Katalan kulüp, 1,5 milyon euro karşılığında nihai satın alma maddesini devreye sokmaya karar verdi.

Ancak transferin bedeli sabit değildi; nitekim transferin nihai maliyeti, oyuncuyla ilgili değişkenlere bağlı olarak önemli ölçüde artabilirdi.

Hamza'nın yaşadığı hızlı gelişimle birlikte Barcelona yönetimi, özellikle önceki sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin yalnızca 15 milyon euro olması nedeniyle, oyuncunun sözleşme durumundan endişe duymaya başladı.

Barcelona serbest kalma bedelini yükseltiyor

Katalan kulübün planı, Hamza'yı diğer kulüplerin iştahından korumak amacıyla sözleşmesindeki serbest kalma bedelini 150 milyon euroya yükseltmeyi hedefliyordu.

Dro'nun son deneyimi, Barcelona'nın hızla harekete geçme kararlılığını artırdı; zira oyuncu, 6 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemesinin ardından kulüpten ayrılmıştı.

İşte bu noktada Barcelona, Hamza'nın menajeriyle temaslarını yoğunlaştırdı ve iki taraf, Mısırlı forvetin kulüple 2030 yılına kadar devam etmesini garanti eden yeni bir anlaşmaya vardı.

1,5 milyonluk transferden korunan bir yeteneğe

Yeni sözleşme uzatması, Hamza'nın Barcelona içindeki konumunda büyük bir sıçrama anlamına geliyor. Nitekim kulübe 1,5 milyon euroluk bir yatırım olarak gelen oyuncu, kısa bir süre içinde kulübün korumaya özen gösterdiği en dikkat çekici genç oyunculardan birine dönüştü.

Mısırlı forvetin seviyesindeki dikkat çekici patlamayla birlikte Barcelona, geleceğini güvence altına almak için hızla harekete geçti. Böylece Hamza, 2029 yılına kadar süren önceki sözleşmesinin yerine, artık Katalan kulübe 2030 yazına kadar bağlanmış oldu.

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