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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Büyük moral desteği: Mourinho, AEK Atina maçı öncesi önemli bir yıldızına kavuşuyor

AEK Athens - Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
F. Valverde
J. Mourinho
R. Asencio
Yunanistan
İspanya
Uruguay
Portekiz

Realli ikili sakatlıkları sürüyor

 Real Madrid, Pazartesi günü antrenmanlara dönüşüyle, La Liga'da Racing Santander'i mağlup etmesinin ardından geçen birkaç saat sonra sevindirici bir haber aldı.

Real Madrid, "El Sardinero" stadında İspanya Ligi müsabakaları kapsamında ev sahibi Racing Santander'i (3-0) mağlup ederek hak ettiği galibiyeti elde etti. Böylece kraliyet ekibi galibiyet serisini sürdürdü, lider Barcelona ile arasındaki farkı 3 puana indirdi ve puan tablosundaki üçüncü sıradaki konumunu sağlamlaştırdı.

 "Marca" gazetesine göre, Fede Valverde Pazartesi günü takım arkadaşlarıyla normal şekilde antrenman yaptı ve tüm işaretler, önümüzdeki Çarşamba günü oynanması planlanan dördüncü hafta kapsamındaki UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki AEK Atina maçına hazır olacağına işaret ediyor.

Son maçlarda bek olarak oynayan Uruguaylı orta saha oyuncusu, Barcelona'ya karşı oynanan El Clasico maçından bu yana sağ diz arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Racing maçında forma giyememişti.

Gelecek maçlar
AEK

AEK

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

RMA

RMA

 Birkaç günlük iyileşme sürecinin ardından fiziksel sorunlarını atlattı ve bu hafta Avrupa müsabakalarına dönme fırsatına hazırlanıyor.

İlk on bir oyuncuları iyileşme antrenmanları yaparken, takımın geri kalanı fiziksel ve taktiksel çalışmalar ile maçın çeşitli evrelerinin simülasyonunu içeren olağan bir antrenman seansını tamamladı.

Sakatlıklara gelince, Raul Asencio ve Rodrygo hâlâ tek eksikler olmaya devam ediyor; oyuncuların geri kalanı ise müsabakalar sırasında meydana gelen olağan hafif sakatlıklar haricinde forma giymeye hazır durumda.

 

 

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