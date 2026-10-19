Muhammed Salah, pazartesi akşamı Türkiye Ligi'nin sekizinci haftasının zirve mücadelesinde Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmesinin Türk basınındaki haberlerinde ana başlık oldu.

Gazeteler, takımının galibiyetini pekiştiren ve onu gol krallığı sıralamasının zirvesine taşıyan Salah'ın belirleyici golüne ışık tuttu; büyük maçlardaki etkisi de övgüyle karşılandı.

Fotomaç sitesi, oyuncunun Beşiktaş karşısındaki performansını öne çıkarmak için "Salah fırtınası" başlığını tercih etti ve 71. dakikadaki golünün Trabzonspor'a derbide belirleyici bir üstünlük kazandıran dönüm noktası olduğunu değerlendirdi.

Site, bu gol ile Salah'ın bireysel düzeydeki parlak performansını birbirinden ayırmadı; galibiyete katkısını Türkiye Ligi gol krallığının zirvesine yükselmesiyle ilişkilendirdi.

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Büyük randevuların adamı

Kendi cephesinde "Fanatik" sitesi, Salah'ın büyük maçlarda imzasını atma yeteneğine odaklandı; Galatasaray karşısında hat-trick yaptığını, ardından dönüp Beşiktaş'ın filelerini havalandırdığını hatırlatarak şunları yazdı: "Trabzonspor'un dünya yıldızı Muhammed Salah durdurulamıyor." Ve ekledi: "Galatasaray'a attıktan sonra, Beşiktaş'ın da filelerini havalandırdı."

Beşiktaş kulübünün resmi sitesi ise Salah'ın golünü, takımın beraberlik umutlarını sona erdiren nokta olarak nitelendirdi.

Türk basınındaki haberler, Trabzonspor'un galibiyetiyle eş zamanlı olarak Salah'ın elde ettiği bireysel kazanıma dikkat çekti; oyuncu gol sayısını 8'e çıkararak sekizinci haftanın ardından Türkiye Ligi gol krallığının tek başına lideri oldu.

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