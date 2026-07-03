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Büyük kulüplerin aksine… Al-Ahly, yeni sezona hazırlıklarına sürpriz bir seyahatle başlıyor

Al Ahli
Premier Lig
Suudi Arabistan

"Al-Raqi", son iki sezondaki başarılarını tekrarlayabilecek mi?

Suudi Al-Ahli, Suudi Roshen Ligi’ndeki diğer büyük takımlar olan Al-Hilal, Al-Nassr ve Al-Ittihad’ın aksine, sürpriz bir seyahatle 2026-2027 futbol sezonuna yönelik hazırlıklarına başladı.

Al-Ahli, yeni sezon için hazırlık programını henüz açıklamadı, ancak taraftarları, kulübün resmi "X" hesabından, takımın bugün Cuma günü yurt dışı kampına başlamak üzere Avusturya'ya gittiğine dair fotoğrafların paylaşılmasıyla şaşırdı.

Böylece Al-Ahli, yeni sezon hazırlıklarına yurt dışı kampıyla başlıyor. Buna karşılık Al-Hilal, Al-Nassr ve Al-Ittihad kulüpleri, hazırlıklarının ikinci veya üçüncü aşamasında yurt dışına çıkmadan önce iç kamplarla hazırlıklara başlıyor.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesine göre, Al-Ahli, 16 Temmuz'a kadar 13 gün boyunca Avusturya'nın Langenfeld kentinde kalacak ve ardından aynı ayın 28'ine kadar Portekiz'de yeni bir kamp gerçekleştirecek.

Bunun ardından Al-Ahli, yeni sezondaki müsabakalarına başlamak üzere Cidde'ye dönecek. Bu müsabakalar arasında Roshen Ligi, Muhammed bin Abdul-Mecid Al-Saud Kupası, Suudi Süper Kupası ve Asya Şampiyonlar Ligi yer alıyor.

Hatırlanacağı üzere Al-Ahli, geçen sezonu son derece güçlü bir başlangıçla açmış ve 9 yıl aradan sonra Suudi Süper Kupası’nı kazanmış, ardından da üst üste ikinci kez Asya Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olarak sezonu tamamlamıştı.

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