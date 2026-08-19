Fransa Ligi'nin açılış haftası kapsamında pazar akşamı oynanması planlanan Paris Saint-Germain ile Rennes maçı, Paris'teki stadın sahasının kötü durumda olması nedeniyle "Parc des Princes" stadından Rennes stadına taşınmasına karar verilmesiyle, oynanacağı yerde beklenmedik bir değişikliğe sahne oldu.

Paris Saint-Germain, yeni Fransa Ligi sezonunun ilk zirvelerinden birinde pazar akşamı rakibi Rennes'i konuk edecekti. Ancak Fransa'nın başkentini vuran şiddetli sıcak hava dalgası, "Parc des Princes" stadının sahasında büyük hasara yol açtı ve bu da maçın belirlenen tarihinde ve asıl yerinde oynanmasını şüpheli hale getirdi.

RMC ağının aktardığına göre, Fransa Futbol Ligi Birliği, stat sahasının uygun olmadığının kesinleşmesi durumunda iki seçenekle karşı karşıyaydı: maçı daha ileri bir tarihe ertelemek ya da Rennes stadına taşıyarak belirlenen tarihinde oynatmak.

Mevcut seçenekler değerlendirildikten sonra ikinci çözümde karar kılındı ve maç pazar akşamı Rennes'te oynanacak.

Paris alternatif bir stat bulamadı

RMC'ye göre, Paris Saint-Germain Île-de-France bölgesinde alternatif bir stat bulmaya çalıştı, ancak karşılaşmaya ev sahipliği yapabilecek uygun bir stat bulamadı.

Bunun üzerine Parisli kulüp, maçın Rennes'in stadında oynanmasının mümkün olup olmadığını sormak için Rennes yetkilileriyle iletişime geçti. Ev sahibi kulüp, bu talebi, kararın kısa sürede karmaşık lojistik ve organizasyonel düzenlemeler yapmasını gerektirmesine rağmen kabul etti.

Rennes, özellikle Avrupa taahhütleri ve yeni sezona hazırlığı göz önüne alındığında bunun takımın fikstürünü daha da yoğunlaştıracak olması nedeniyle, maçın ertelenmesinden kaçınmayı tercih ediyordu.

Olası mali ve organizasyonel kayıplar

Maçın Rennes'e taşınması, Fransız kulübü için büyük zorluklar doğuruyor; zira bilet satış sürecini, ağırlama alanlarını ve VIP bölümlerini yeniden düzenlemesi gerekecek. Ayrıca kararın, karşılaşmaya katılamayabilecek sezonluk bilet sahiplerini de etkilemesi söz konusu.

Bunun yanı sıra, seyahat ve konaklama düzenlemeleri ile diğer lojistik masraflar dahil olmak üzere, kulübün maçı Paris'te oynamaya hazırlanmak için önceden üstlendiği masrafların da ele alınması gerekecek.

Rövanş maçı da Rennes'te mi oynanacak?

En büyük tartışma ise iki takım arasındaki rövanş maçının akıbetiyle ilgili olmaya devam ediyor.

Rennes kulübü, yaşananların gidiş ve dönüş maçlarının resmi bir "takası" anlamına gelmediğini, yalnızca Paris Saint-Germain stadının sahasının uygun olmaması nedeniyle zorunlu bir çözüm olarak gidiş maçının kendi stadına taşınması olduğunu vurguluyor.

Buna dayanarak Rennes, rövanş maçının Fransa Ligi Birliği'nin yönetmeliklerine uygun şekilde, aslen planlandığı gibi kendi stadında oynanması gerektiğini ve pazar günkü maçın taşınmasının, gidiş ve dönüş karşılaşmaları arasında otomatik olarak resmi bir değişimin kabul edildiği anlamına gelmediğini savunuyor.

Fransa Ligi Birliği'nin müsabakalar komitesinin durumu inceleyerek bu konuda nihai kararı vermesi bekleniyor; Rennes ise haklarını savunmayı ve asıl fikstürde planlandığı üzere rövanş maçına ev sahipliği yapma hakkını korumayı amaçlıyor.

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