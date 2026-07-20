Bu sırada stoper, kafa karıştırıcı bir karışıklığa yol açtı. "Pedri bize doğru gelirken Paredes'in yanındaydım ve şöyle dedi: 'Messi başarısız oldu ve şimdi hepiniz eve gidiyorsunuz.' Paredes bunu hemen duydu ve o anda tepki gösterdi," diye maçın bitiminden sonra Martinez olayları kendi bakış açısıyla anlattı.

Uzatmaların ardından 0-1 yenildikleri maçta devre arasına kısa bir süre kala sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Manchester United oyuncusunun sözlerinde kafa karıştırıcı olan nokta şuydu: İspanya’nın orta saha oyuncusu Pedri, yaşanan kargaşaya hiç karışmamıştı. Muhtemelen Martinez, onu FC Barcelona’daki takım arkadaşı Gavi ile karıştırmıştı.

Ancak baştan başlayalım: Sosyal medyada dolaşan videoların da gösterdiği gibi, final maçının bitiş düdüğünün hemen ardından İspanya kaptanı Rodri ile Arjantin’in bek oyuncusu Nahuel Molina’nın birbirine girmesiyle bu çirkin kargaşa başladı. İspanya’nın yedek oyuncusu Eric Garcia araya girdiğinde, Paredes’in de dahil olduğu, oldukça agresif bir grup kavgası çıktı.

Dünya Kupası finali sonrası: Arjantinli Leandro Paredes tamamen çılgına döndü

Arjantinli orta saha oyuncusu ilk olarak Garcia’yı hiç tereddüt etmeden tekmeledi. Ardından Gavi de olaya karıştı; Martinez’e göre Gavi, Güney Amerikalı oyuncuyu kışkırtmış olabilirdi. “Neden böyle tepki verdiğini anlıyorum, çünkü o anda duygular çok yoğundu. Dünya Kupası finalini yeni kaybetmiştik ve bu tür yorumları duymak kimseyi sakinleştirmez," diyen Martinez, Gavi’ye öfkeyle saldırıp onu yere iten takım arkadaşını savundu. "Futbol duygusal bir spordur, ancak bu sözlerin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Maç bittiğinde, kazanmış ya da kaybetmiş olsanız da rakibe saygı gösterilmelidir," diyerek Martinez, Gavi’nin davranışını eleştirdi.





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Neyse ki Paredes’in öfke patlamasının ardından durum hızla yatıştırılabildi ve daha da tırmanmadı. Yine de faulü yapan oyuncu, maçın bitiş düdüğünden sonra bile iki kez fiziksel saldırıda bulunduğu için hakem Slavko Vincic’ten kırmızı kart gördü.

Paredes, New York/New Jersey’de oynanan Dünya Kupası finalinde ikinci yarıya yedek olarak girmişti. Arjantinliler neredeyse maçın tamamı boyunca sadece savunmaya odaklandılar ve böylece 0-0’lık skorla uzatmalara uzandılar. Ancak uzatmalarda İspanya hak ettiği şekilde galip geldi; Ferran Torres 106. dakikada 1-0'lık skoru belirleyen altın golü attı.