Suudi Al Ahli taraftarları, "el-Raki"nin başındaki hemşehrisi Matthias Jaissle'nin sürpriz istifasının ardından, Stuttgart'ın teknik direktörü Alman Sebastian Hoeneß ile anlaşılması için geniş çaplı bir kampanya başlattı.

Jaissle'nin istifası, yeni sezon müsabakalarının başlamasından hemen önce son derece kritik bir zamanda geldi ve Al Ahli yönetimini kısa sürede yeni bir teknik direktörle anlaşma gibi büyük bir meydan okumayla karşı karşıya bıraktı.

Al Ahli taraftarları sosyal medya platformlarında "#Hoeneß_Ahlicilerin_talebi" etiketini başlatarak, son sezonlarda Almanya Ligi'nde elde ettiği başarıların ardından büyük bir üne sahip olan Stuttgart teknik direktörüyle anlaşmak için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

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Taraftarların bu isteği, aynı zamanda Hoeneß ile Jaissle arasında geçmişte var olan bir ilişkiye de dayanıyor; zira Jaissle, daha sonra Suudi Al Ahli'nin başına geçmesine yol açan teknik direktörlük kariyerine başlamadan önce Leipzig'in 16 yaş altı takımında Hoeneß'in yardımcısı olarak görev yapmıştı.

"el-Raki" taraftarları, Hoeneß'in Jaissle'nin başlattığı teknik projeyi sürdürmek için uygun kişilik ve tarza sahip olduğunu düşünüyor; özellikle de takımın kimliği ve taraftarlarının hedefleriyle örtüşen modern, hücum odaklı bir futbol anlayışına dayanması nedeniyle.

Al Ahli yönetiminden yeni teknik direktörün kimliği hakkında şimdiye kadar herhangi bir resmi açıklama gelmezken, takımın teknik boşluk döneminden etkilenmemesi için sezon başlamadan bu meseleyi çözmeye yönelik taraftar talepleri hızla artıyor.