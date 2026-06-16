Büyük isim, Van Dijk gibi Dünya Kupası’ndaki içme molalarından rahatsız oluyor

Roy Keane, Virgil van Dijk’in Dünya Kupası’ndaki su molalarından rahatsız olmasını tamamen anlıyor. New York’tan turnuvayı takip eden İrlandalı yorumcuya göre, ilk ve ikinci yarıların ortasında verilen molalar maçın temposunu olumsuz etkiliyor.

Maç başına iki kez – bir kez ilk yarının ortasında, bir kez de ikinci yarının ortasında – oyun su molası için durduruluyor. Bu sırada NOS ve diğer kanallar da reklam bloğuna geçiyor.

Van Dijk bu durumdan hiç hoşlanmıyor. “Bugüne kadar (Pazar, ed.) neredeyse tüm maçları izledim ve su molaları sırasında sürekli reklam yayınlanmasından hoşlanmıyorum. Bu, televizyon izleyicileri için pek iyi değil. Hava gerçekten sıcaksa, bu molalardan yararlanmak iyi olur. Ancak bu durum her maç için ayrı ayrı değerlendirilmeli,” dedi Hollanda Milli Takımı kaptanı, Japonya ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından karışık bölgede.

“Amerika Birleşik Devletleri’ndeyiz. Yani bu bir nevi mola. Her ne kadar FIFA bunu su molası olarak sunmaya çalışsa da,” diyerek Keane, The Overlap’ta çok tartışılan su molalarını analiz etti.

Keane şöyle devam ediyor: “Futbolu hızlı oyun tarzı nedeniyle seviyoruz. Bir şey kaçırmaktan korktuğunuz için tuvalete gitmezsiniz. Diğer sporlarda durum böyle değildir. Ancak bu molalar maçın akışını bozuyor. Bazı takımların yakaladığı ivme aniden kayboluyor.”

“Dünya Kupası öncesinde oyuncularımıza iyi bakmamız gerektiğini söylemiştik. Onlar robot değil. Bunu gayet iyi anlıyorum. Ama şimdi televizyonda bir ‘time-out’tan söz ediliyor,” diyor 1994 yılında ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’na İrlanda milli takımıyla katılan ve bu konuda oldukça şüpheci olan Keane.

Gary Neville, FIFA’yı su molalarını sıkı bir şekilde denetlemeye çağırıyor. “Milli takım teknik direktörleri sadece yedek kulübesinde oturmalı. Dünya Kupası’ndaki bir maçta hatta bir taktik tahtası bile ortaya çıkarıldı. Söz konusu olan sadece iki ya da üç dakikalık bir ara. FIFA’nın bu konuda daha sıkı davranmamasını anlamıyorum.”