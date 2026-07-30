Manchester City, Fransız ekibi Lille ile genç Faslı milli futbolcu Ayyoub Bouaddi'nin transferi konusunda nihai anlaşmaya varmanın eşiğine geldi. İki taraf arasındaki görüşmeler son haftalarda büyük ilerleme kaydederken, transferin resmen açıklanması için geriye tek bir konunun netleştirilmesi kaldı.

Bouaddi, Lille formasıyla sergilediği dikkat çekici performanslarla adından söz ettirdikten sonra transfer piyasasının en çok aranan isimlerinden biri hâline geldi. 2026 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile gösterdiği başarının ardından değeri de büyük oranda arttı ve bu durum, Avrupa'nın büyük kulüplerinden birçoğunu onu kadrosuna katma yarışına soktu.

Lille Kulübü Başkanı Olivier Létang, birçok kez takımının orta saha oyuncusunun değerinin 100 milyon euroyu aştığını, Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin oyuncuya olan ilgisinin giderek arttığı bir dönemde vurgulamıştı.

Haberlere göre Manchester City, Bouaddi'yi orta sahayı güçlendirmek için önceliklerinin başına koyarak diğer rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. İngiliz kulübünün yönetimi, oyuncunun önümüzdeki dönemde adı güçlü bir şekilde Real Madrid'e transferle anılan İspanyol Rodri'nin ideal halefi olmasını sağlayacak teknik ve fiziksel özelliklere sahip olduğunu düşünüyor.

Haberlerde, City yetkililerinin oyuncunun baskıya direnme yeteneğini, taktiksel zekâsını ve savunma katkısını, ayrıca genç yaşına rağmen sahip olduğu büyük potansiyeli beğendikleri belirtildi. Teknik direktör Enzo Maresca ise transferin tamamlanması için yeşil ışık yakarak bir an önce sonuçlandırılmasını istedi.

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Ayyoub Bouaddi ise Manchester City'ye transfer olmaya onay verdi ve bu durum iki kulüp arasındaki görüşmelerin ilerlemesini kolaylaştırdı.

Transfer piyasası konusunda uzmanlaşmış Fransız "Foot Mercato" ağı, detayların büyük bölümünde anlaşmaya varılmasının ardından iki tarafın transferin bedeli konusunda nihai bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştığını, mevcut anlaşmazlığın ise oyuncunun gelecek sezondaki durumu etrafında yoğunlaştığını doğruladı.

Lille Kulübü, Bouaddi'yi Premier Lig'e transfer olmadan önce gelişimini sürdürmesi ve daha fazla tecrübe kazanması amacıyla bir sezon daha kiralık olarak elinde tutmak isterken, Manchester City oyuncuyu doğrudan bu yaz kadrosuna katmayı ve yeni sezona hazırlık kapsamında takım listesine dâhil etmeyi tercih ediyor.

Bu konudaki görüşmeler sürse de her iki kulüpte de önümüzdeki birkaç gün içinde uzlaşmacı bir formüle varılabileceğine dair iyimserlik hâkim. Böylece yaz transfer döneminin en dikkat çekici transferlerinden birinin resmen açıklanmasının önü açılmış olacak.