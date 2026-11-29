Daniel Farke, Sean Longstaff'ın iki golüyle Leeds United'ın cumartesi günü Elland Road'da Coventry City'yi 3-0 mağlup etmesinin ardından taraftarlara büyük hayaller kurabileceklerini söyledi. Leeds'i Premier Lig'de ilk altıya taşıyan bu galibiyet, takımın Mayıs 2021'den bu yana üst üste kazandığı ilk üç Premier Lig maçını tamamladı.

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Leeds ilk altıya yükseldi

Farke, Longstaff'ın iki golle Coventry karşısında öne çıktığı maçın ardından Elland Road'daki taraftarları takımlarının ligdeki yüksek konumunun tadını çıkarmaya çağırdı. Dominic Calvert-Lewin, Longstaff'ın serbest vuruşunu kafayla gole çevirdi. Orta saha oyuncusu beş dakika sonra farkı ikiye çıkardı ve devre arasından sonra Gabriel Gudmundsson'ın dokunuşunu gole çevirdi. Farke, 162 maçta 80. galibiyetine ulaşarak aynı galibiyet sayısına 164 maçta ulaşan kulüp efsanesi Marcelo Bielsa'yı geride bıraktı.

Farke, takımın artan olgunluğunu övdü

Leeds, Chelsea deplasmanındaki etkileyici galibiyetin ardından bir kez daha etkili bir hücum performansı sergiledi. Chelsea karşısında 21, Coventry karşısında 22 şut çeken Leeds, 2003-04 sezonundan bu yana Premier Lig'de yalnızca ikinci kez üst üste iki maçta en az 20 şuta ulaştı. Takım bunu son olarak Kasım 2020'de Arsenal'e karşı 25, Everton'a karşı 23 şut çekerek başarmıştı.

BBC Match of the Day programına konuşan Farke, taraftarları bu sürecin tadını çıkarmaya çağırırken takımının ayaklarının yere basacağını vurguladı: “Taraftarlar, 25 yılın ardından istediklerini yapmakta özgür. Büyük hayaller kurabilirler, futbolun özü bu. Herkesin odağını korumasını sağlayacağız. 20 puanımız var ve hedeflerimize ulaşmak için 20 puan yeterli olmayacak. Bu yüzden devam etmeliyiz. Galibiyetin şekli, sahadaki üstünlüğümüz ve zihniyetimiz iyiydi.

“Chelsea deplasmanında kazandıktan sonra herkes ‘Elland Road'a lige yeni yükselmiş bir takım geliyor’ diye düşünüyor. Ama oyuncular hazırdı, odaklanmıştı ve konsantrasyonları yüksekti. Çok üstün bir performanstı. Hoşuma giden şeylerden biri de gösterdikleri olgunluktu.”

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Leeds savunmada da birlik gösterdi

İlk yarıdaki etkileyici performansıyla Longstaff, geçen sezon Nottingham Forest karşısında bunu başaran Noah Okafor'dan bu yana bir Premier Lig maçının ilk yarısında hem gol atıp hem asist yapan ilk Leeds oyuncusu oldu. Ethan Ampadu, Jayden Bogle ve Harry Wilson farkı artırmaya yaklaşırken ev sahibi ekip, ekim ayının başından bu yana 12 gol atan Coventry hücumunu da durdurdu. Coventry, bu dönemde ligde en çok gol atan takım unvanını bir başka takımla paylaşıyordu ancak 69. dakikaya kadar isabetli şut çekemedi.

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Takımın mücadele gücünü vurgulayan Farke şunları ekledi: “Birkaç gol daha atmayı tercih ederdim ama soğukkanlılığımızı kaybetmememiz önemliydi. Gol yememek de takımımın özgüveni için önemli.

“Birçok takım Coventry karşısında zorlandı. Oyuncularla ve performanslarıyla gurur duyuyorum. Her gol için mücadele ediyoruz; gol atmak ve gol yememek için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Savunma istatistiklerimiz de gerçekten iyi. Birlikte kazanıyor, birlikte kaybediyor ve birlikte savunma yapıyoruz. Önemli olan bu.”

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Leeds'in Avrupa hedefi güçleniyor

Akıcı hücumu ve sağlam savunmasıyla Leeds, gelecek sezon Avrupa kupalarında oynayabileceğine artık gerçekten inanıyor. Farke'nin önündeki sıradaki sınav, kulüp üzerindeki beklentiler artarken bu tempoyu ve olgunluğu korumak. Coventry ise son dokuz Premier Lig deplasmanının sekizini kaybetmesinin ardından dış saha sorunlarına acilen çözüm bulmak zorunda. Bu sezon deplasmandaki altı maçının beşini kaybetti ve 13 gol yedi.